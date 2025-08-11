Điểm mới trong thi sát hạch lái xe ở Hà Nội

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã tổ chức đồng thời 5 hội đồng thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX), gồm 3 hội đồng dành cho ô tô các hạng và 2 hội đồng cho mô tô hạng A1, với tổng cộng hơn 1.700 học viên tham dự.

Ghi nhận tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hùng Vương (Hà Nội), gần 300 học viên có mặt từ sáng sớm để tham gia kỳ thi sát hạch GPLX hạng B.

Theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, kỳ sát hạch lần này có điểm mới đáng chú ý: thí sinh được phép lựa chọn thứ tự phần thi (lý thuyết, mô phỏng, sa hình hoặc đường trường), thay vì phải thực hiện theo trình tự cố định như trước. Hình thức này được đánh giá giúp giảm áp lực tâm lý và tạo thuận lợi tối đa cho người dự thi.

Theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, kỳ sát hạch lần này có điểm mới đáng chú ý: thí sinh được phép lựa chọn thứ tự phần thi thay vì phải thực hiện theo trình tự cố định như trước (Ảnh: Công an cung cấp).

Chỉ huy Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hàng ngày, đơn vị này tổ chức 5 hội đồng thi, giải quyết cho hơn 1.000 học viên ở các hạng. Công tác tổ chức luôn thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, minh bạch và khoa học.

Tại điểm thi Hùng Vương, thí sinh Nguyễn Thị Thu Huế (31 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ, chị nhận được lịch thi từ gần một tháng trước nên có thời gian ôn luyện kỹ lưỡng. Việc được chọn phần thi đầu tiên giúp chị cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng.

Nhiều thí sinh cũng cho biết sẽ ưu tiên thi các nội dung khó như sa hình hoặc đường trường trước để giảm áp lực, sau đó dành thời gian ôn tập thêm cho các phần còn lại.

Cùng sáng 11/8, tại Trung tâm Sát hạch lái xe Công ty Vận tải ô tô số 2 (Sài Đồng), hơn 500 thí sinh dự thi GPLX hạng A1. Trong số này, học viên Nguyễn Thị Lương (56 tuổi, phường Vĩnh Tuy) đã hoàn thành tốt các nội dung thi và đạt kết quả ngay trong buổi sáng.

Một thí sinh hoàn thành phần thi sát hạch GPLX (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đang duy trì đều đặn 4 đến 5 hội đồng thi mỗi ngày, xử lý cho hơn 1.000 thí sinh; vào các đợt cao điểm, con số có thể lên tới 2.000 người.

Công tác tổ chức các kỳ thi được đánh giá luôn đảm bảo đúng quy trình, an toàn, minh bạch, với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và các trung tâm sát hạch, cơ sở đào tạo. Các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất hồ sơ, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp ngay số GPLX trong vòng 2 giờ. Thí sinh có thể sử dụng GPLX điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để tham gia giao thông mà không cần mang theo bản vật lý.