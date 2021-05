Địa bàn có 2 ca mắc Covid-19, tiệm massage vẫn vô tư đón khách

Dân trí Trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19. Dù được yêu cầu dừng hoạt động, nhưng một tiệm massage vẫn đón khách bất chấp lệnh cấm.

Ngày 11/5, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý một cơ sở massage trên địa bàn vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt cơ sở massage mở cửa bất chấp lệnh cấm. (Ảnh: Hải Đỗ)

Trước đó, tối 10/5, từ nguồn tin báo của người dân, lực lượng công an phường Tự An đã kiểm tra cơ sở massage Windy Hotel (số 168 Hùng Vương, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Tại đây, phát hiện cơ sở massage Windy Hotel vẫn mở cửa phục vụ khách đến massage dù đã có lệnh cấm của UBND tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện có khách tại cơ sở đang đợi nhân viên đến massage.

Ngoài ra, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng chỉ đạo các ban, ngành xử lý nghiêm các trường hợp người dân ra đường không mang khẩu trang.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tại TP Buôn Ma Thuột. Cơ quan chức năng đã phong tỏa một con hẻm với 144 nhân khẩu và đưa hàng chục trường hợp là F1 đi cách ly theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: bar/pub, vũ trường, massage, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, bida, karaoke, điểm hát cho nhau nghe, câu lạc bộ khiêu vũ, sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em…

Dừng triệt để các hoạt động tập trung trên 30 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Dừng tổ chức đối với các hoạt động cưới hỏi, liên hoan, tân gia…. Đối với đám tang, người dân tổ chức với thủ tục đơn giản, hạn chế tập trung đông người.

Thúy Diễm