Đi uống cà phê giữa đại dịch, 21 người bị phạt 42 triệu đồng

Dân trí Bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19, 21 người vẫn vô tư đi uống cà phê và bị xử phạt 42 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý chủ quán cà phê.

Cơ quan chức năng phát hiện quán cà phê Oanh vẫn lén lút hoạt động (Ảnh: CAVP).

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tổ công tác Công an thành phố Phúc Yên vừa bất ngờ kiểm tra tại quán cà phê Oanh ở phường Trưng Trắc (thành phố Phúc Yên) do Nguyễn Thanh H., sinh năm 1993, làm quản lý, đã phát hiện bên trong quán có 23 khách ngồi uống cà phê.

Do vừa ở, vừa kinh doanh nên để che mắt lực lượng chức năng, tầng 1 được bố trí là tầng ở sinh hoạt của gia đình, cửa mở bình thường nhưng toàn bộ tầng 2 và tầng 3 của quán thì vẫn lén lút duy trì hoạt động.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm. Ngay sau đó Chủ tịch UBND phường Trưng Trắc đã ra quyết định xử phạt đối với 21 trường hợp với số tiền 42 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang theo quy định phòng dịch, phạt cảnh cáo 2 trường hợp dưới 18 tuổi.

Đối với chủ quán cà phê hiện đang vắng mặt nên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBND phường Trưng Trắc đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Thế Kha