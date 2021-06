Đi mua bánh canh về ăn tối, 2 mẹ con chết thảm dưới gầm xe container

Dân trí Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối 14/6, trên đường ĐT743, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Thúy L. (37 tuổi, quê An Giang) chạy xe đạp điện chở theo con gái 3 tuổi và một phụ nữ đi mua đồ ăn tối. Lúc chị L. điều khiển xe băng qua đường ĐT743 (khu phố 1B, phường An Phú) thì xảy ra va chạm với xe container chạy theo hướng từ thị xã Tân Uyên về TP Dĩ An.

Vụ tai nạn khiến mẹ con chị L. tử vong tại chỗ, người phụ nữ trung niên đi cùng bị thương nặng. Theo ghi nhận, 2 nạn nhân nằm bên hông trái xe container, chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng.

Một số nhân chứng cho biết, mẹ con chị L. trên đường đi mua bánh canh về ăn tối thì gặp tai nạn thương tâm.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Hơn 2 giờ sau, hiện trường được giải tỏa, nạn nhân và các phương tiện được chuyển đi.

