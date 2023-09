Từ ngày 25/9 đến chiều 26/9 trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) xảy ra mưa to kèm lốc đã làm thiệt hại đến tài sản và hoa màu của nhân dân; mưa lũ đã làm mực nước trên các hồ đập thủy lợi đạt mức thiết kế, nhiều vùng thấp trũng trên đồng ruộng đã ngập, nhiều ao nuôi cá của hộ dân bị tràn.

Một cầu tràn tại huyện Thanh Chương bị chia cắt không thể lưu thông (Ảnh cắt từ clip).

Mưa lớn xuất hiện trên địa bàn thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhiều tuyến đường đã bị ngập cục bộ do lượng mưa to, nước thoát không kịp. Đặc biệt, trên các khe suối có cầu tràn đã có 6 điểm nước dâng cao, người và phương tiện không qua lại được như: Cầu tràn xóm Chuyền (xã Hạnh Lâm), đường vào mỏ đá Thanh Ngọc, cầu tràn thôn Thủy Hòa, cầu tràn thôn Thủy Sơn, xã Thanh Thủy; cầu tạm đang thi công đi Tổng đội xã Thanh Đức, đường cầu Khe Sắn (xã Thanh Mỹ).

Tại các địa điểm này, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, rào và cắt cử cán bộ canh gác không cho người và phương tiện qua lại. Đối với các hộ gia đình ở gần khe suối, thấp trũng, các xã đang tích cực hỗ trợ để di dời tài sản và người đến nơi ở an toàn.

Nhà dân bị tốc mái sau cơn lốc lớn chiều 25/9 tại huyện Thanh Chương (Ảnh: Đình Hào).

Mưa lũ cũng gây thiệt hại về nhà dân, cột điện, tường trạm y tế xã Thanh Dương bị đổ 40m, đổ sập 1 cầu dân sinh ở xóm Nho Xuân (xã Thanh Nho) của huyện Thanh Chương.

Trong những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở trung du đồng bằng ven biển 100-200mm, có nơi trên 250mm như: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương…

Riêng vùng núi lượng mưa đo được 50-100mm, có nơi trên 150mm như: Con Cuông, Quỳ Hợp, Quế Phong.

Mưa lớn diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Thanh Chương trong các ngày 25-26/9 làm cho mực nước các con suối, sông dâng cao (Ảnh: Nhã Trình).

Mưa lớn đã làm 6 cầu tràn ở khu vực huyện miền núi Thanh Chương bị chia cắt (Ảnh: Nhã Trình).

Nhà dân bị ngập nước (Ảnh: Nhã Trình).