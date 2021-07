Đi cuốc đất, bất ngờ phát hiện bom "khủng"

Dân trí Ngày 7/7, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang lên phương án di chuyển quả bom nằm trên đất sản xuất của người dân.

Trước đó, quả bom được một người dân phát hiện trên đất rẫy tại khu vực đất thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An (bon Sa Pa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil).

Trong quá trình dùng xe công nông cuốc đất, người dân đã phát hiện một quả bom có đầu cắm sâu xuống đất. Ngay sau đó, người dân đã trình báo với chính quyền địa phương để có hướng xử lý quả bom trên.

Quả bom khủng được phát hiện trên đất rẫy của người dân (Ảnh: người dân cung cấp).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho biết, chiều 6/7, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, bảo vệ hiện trường đồng thời lên phương án di dời quả bom.

Qua kiểm tra ban đầu, quả bom được xác định là còn sót lại từ thời kháng chiến chống Mỹ, nặng khoảng 150-300 kg; đường kính khoảng 40 cm, dài hơn 1 m.

Quả bom thời điểm mới được phát hiện (Ảnh: Người dân cung cấp)

Lãnh đạo UBND xã Thuận An thông tin thêm, do quả bom nằm ngay trên đất sản xuất, lại gần đường đi lại nên chính quyền địa phương đã đề nghị sớm di dời quả bom để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện lực lượng chức năng đã phân công người trực gác gần hiện trường để ngăn không cho người dân đi hiếu kỳ đến xem.

Đặng Dương