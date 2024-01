Ngày 30/1, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải, cho phép tất cả các phương tiện giao thông (trừ ô tô tải) lưu thông 2 chiều trên tuyến đường đèo Prenn từ 8h ngày 31/1.

Tốc độ lưu thông tối đa trên tuyến đường đèo Prenn không quá 60km/h.

Để đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chỉ đạo lập các chốt giao thông trên tuyến đường đèo Prenn để hướng dẫn giao thông; trực đảm bảo an toàn và điều tiết giao thông.

Tỉnh Lâm Đồng cho phép các phương tiện di chuyển trên toàn bộ tuyến đèo Prenn từ ngày 31/1 (Ảnh: Đặng Dương).

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh thực hiện lắp đặt biển báo tổ chức phân luồng giao thông; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn lại; hoàn thành trước ngày 30/1.

Việc thông xe toàn tuyến đèo Prenn trước Tết Nguyên đán 2024 góp phần cải thiện tình hình giao thông, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến đường này, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Trước đó, ngày 14/12/2023, sau gần 10 tháng đóng cửa để thi công, đoạn đường đèo Prenn đã hoàn thành và thông xe một phần.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người tham gia giao thông cảm thấy lạ lẫm khi hàng chục trụ đèn trên tuyến đường đèo không được dựng trên mặt đất mà treo lơ lửng.

Lý giải về thiết kế này, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng thông tin, khi thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường đèo Prenn, địa phương có chủ trương hạn chế thấp nhất việc tác động đến rừng và đất rừng. Chính vì thế thiết kế này đã được phê duyệt, bảo đảm sự tác động ít nhất đến rừng.