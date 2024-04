Đèo Lò Xo quanh co, mặt đường nứt toác khiến tài xế bất an (Video: Phạm Hoàng).

Đèo Lò Xo nằm trên đường Hồ Chí Minh qua huyện Đăk Glei (Kon Tum) và Phước Sơn (Quảng Nam), dài 37km. Đây là một trong những tuyến huyết mạch kết nối khu vực Tây Nguyên với miền Trung và cả nước.

Trong ảnh là bắt đầu đoạn dốc dài nguy hiểm hơn 16km (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đường đèo Lò Xo kéo dài qua các sườn núi, nhiều góc khuất, khúc cua tay áo, độ dốc lớn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Một số điểm đang bị sạt lở lấn ra đường, cơ quan chức năng phải rào chắn để cảnh báo các phương tiện lưu thông (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ghi nhận của phóng viên, trên đèo Lò Xo, đoạn qua xã Đăk Man (huyện Đăk Glei, Kon Tum) có rất nhiều đoạn đường bê tông bị nứt gãy, để lộ các phần sắt bên trong. Nhiều mảnh bê tông bị nứt gãy, gập ghềnh, tạo ra các cạnh sắc khiến lốp ô tô dễ bị rách, nổ. Số khác, bê tông trên mặt đường vỡ nát, hình thành các khe hở lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ở cung đèo này mỗi tuần đều ghi nhận các vụ tai nạn giao thông từ nhẹ đến các vụ đặc biệt nghiêm trọng. Những vụ tai nạn xảy ra ở xe khách, xe tải, xe bồn và vị trí thường ở khúc cua gấp, dốc cao... (Ảnh: Phạm Hoàng).

Mới nhất là vào ngày 16/4, xe tải biển kiểm soát 43C-145.xx chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, bất ngờ lao xuống cống thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã phải mất hơn 5 giờ đồng hồ để dùng cưa sắt, xà beng để cắt, cạy cabin, tìm cách đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Chí Anh).

Trước tình trạng các vụ tai nạn liên tục xảy ra trên đèo, anh Nguyễn Quyết đã cùng người dân trên địa bàn huyện Đăk Glie thành lập Đội SOS Đèo Lò Xo nhằm kịp thời cứu hộ các vụ tai nạn xảy ra trên đèo. Đồng thời, đội luôn cùng với cơ quan chức năng thường xuyên đi tuần tra để kịp thời khắc phục tạm các sự cố như sạt lở, hư hỏng, đá lăn...

Anh Quyết cho hay: "Đèo Lò Xo không dốc đứng như các đèo ở phía Bắc nhưng có chiều dài gần 40km, có nhiều khúc quanh co, hiểm trở. Các vụ tai nạn thường xảy ra vào lúc nửa đêm nên có khả năng do tài xế chủ quan hoặc ngủ gật. Ngoài ra, lượng xe đi trên đèo nhiều cũng là nguyên nhân khiến đường liên tục hư hỏng, gây mất an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông" (Ảnh: Chí Anh).

Ông Nguyễn Hữu Hoàng (tài xế lái xe dịch vụ ở thành phố Pleiku, Gia Lai) cho biết: "Tôi thường chở khách di chuyển qua tuyến đèo Lò Xo. Đường có nhiều đoạn hư, sụt lún nên tài xế chạy đường đêm rất khó thấy. Nhiều đoạn sạt lở, hư hỏng nặng, tôi phải né sang làn bên kia cũng dễ gây va chạm với xe ngược chiều..." (Ảnh: Phạm Hoàng)

Ông Trần Thái Hòa, Trưởng Văn phòng quản lý đường bộ III.4 (Khu quản lý đường bộ III) cho biết: "Trên đèo Lò Xo đang có 2 đơn vị thi công đang khắc phục các đoạn hư hỏng. Một là đơn vị thi công bảo hành những đoạn hư hỏng và gói duy tu sửa chữa hàng năm. Nguồn kinh phí hiện nay còn nhỏ giọt, hỏng chỗ nào thì đơn vị sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây, cơ quan chức năng đã thường xuyên khắc phục các đoạn đường hư hỏng, lấp các ổ gà, ổ voi, bổ sung các hộ lan mềm bằng lốp cao su và hốc cứu nạn (Ảnh: Chí Anh).

Các hộ lan đều được xây dựng bằng trụ thép chôn sâu xuống nền đường và dùng lốp cao su cũ, đổ đầy cát bên trong rồi gắn cố định vào trụ. Khi phương tiện xảy ra sự cố và tông vào bức tường hộ lan cao su sẽ giảm trọng lực khi va chạm, giúp giảm thiểu hư hại phương tiện (Ảnh: Phạm Hoàng).