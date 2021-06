Đến nhà bố mẹ vợ chơi, nam thanh niên tử vong sau vụ nổ lớn

Dân trí Đến nhà bố mẹ vợ ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, Yên Bái chơi, anh Q. xuống bếp thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn khiến anh này thiệt mạng.

Hình ảnh vụ nổ lớn nhìn từ xa với cột khói trắng cao cả chục mét (Ảnh: Đức Văn).

Sáng 15/6, một lãnh đạo thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) xác nhận vụ việc trên và cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày, tại gia đình ông Quân ở khu phố 2, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

Vào thời gian trên, anh Q. (22 tuổi, ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình - con rể ông Quân) tới nhà bố mẹ vợ chơi. Trong lúc anh Q. xuống bếp thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn khiến anh Q. thiệt mạng.

"Tại hiện trường, người dân phát hiện thi thể anh Q. gần như biến dạng vì vụ nổ. Trong bếp, bình gas vẫn nguyên vẹn nên chưa biết nguyên nhân dẫn đến vụ nổ", vị lãnh đạo thị trấn Thác Bà cho biết thêm.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ (Ảnh: Đức Văn).

Cả căn bếp tan hoang nhưng 2 bình gas vẫn còn nguyên (Ảnh: Đức Văn).

Được biết, anh Q. và con gái ông Quân mới cưới nhau và có một con nhỏ. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ con anh Q. cùng bố mẹ đang ở nhà trên, chỉ mình anh Q. có mặt tại khu bếp.

Thông tin từ lãnh đạo Công an thị trấn Thác Bà cho hay, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Trần Thanh