Đèn đỏ "nhảy múa", nhiều tài xế không dám di chuyển

Theo phản ánh từ người dân và các tài xế, đèn tín hiệu tại nút giao thông nêu trên đang gặp sự cố. Đèn liên tục nhấp nháy, hiển thị số đếm ngược không ổn định, thậm chí "nhảy loạn", khiến nhiều tài xế không biết khi nào được phép di chuyển. Tình trạng này đã gây ra ách tắc cục bộ tại khu vực.

Một số tài xế cho biết, hệ thống đèn đã có dấu hiệu trục trặc từ lâu nhưng chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đèn tín hiệu chuyển màu xanh cả hai bên, tài xế không dám đi (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Nguyễn Văn Nguyên, một người dân sống tại thành phố Vinh, chia sẻ: "Tôi có việc đi lên huyện Đô Lương. Khi đến nút giao này, đèn tín hiệu liên tục nhảy xanh, khiến tôi và nhiều phương tiện khác lúng túng, không biết có nên di chuyển hay dừng lại. Điều đáng nói là hướng từ Vinh ra, đèn cứ xanh mãi không chuyển sang đèn đỏ, rất dễ gây nhầm lẫn và nguy hiểm khi qua ngã tư".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại ngã tư có đèn tín hiệu giao thông nói trên, đèn xanh hướng từ quốc lộ 1A liên tục bật trong nhiều phút mà không chuyển pha, khiến các tài xế có nhu cầu rẽ vào đường N5 tỏ ra lúng túng.

Nhiều người buộc phải "liều" khi điều khiển phương tiện qua ngã tư, trong khi không rõ liệu hành vi này có vi phạm quy định giao thông hay không.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, trú tại xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, nói: "Tuần nào tôi cũng đi làm qua đây nhưng cứ đến ngã tư giao giữa đường N5 và quốc lộ 1A là lại lo lắng vì đèn tín hiệu hoạt động loạn xạ, lúc xanh, lúc đỏ liên tục, không biết nên đi hay dừng. Cứ sợ đi thì vi phạm, còn không đi thì lại đứng chôn chân giữa đường. Cảm giác rất bất an".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An), nói: "Việc vận hành và điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này thuộc thẩm quyền quản lý của lực lượng công an. Tuy nhiên, nếu xảy ra hư hỏng, việc kiểm tra, sửa chữa sẽ do đơn vị chức năng khác phụ trách".