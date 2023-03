Đề xuất tặng thưởng huy chương Liên Hợp Quốc cho tổ công tác Bộ Công an

Tổ công tác của Bộ Công an Việt Nam tham gia công tác Gìn giữ hòa bình (GGHB) tại Nam Sudan đang được lãnh đạo Phái bộ Liên Hợp Quốc (LHQ) đề nghị tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình (GGHB) của LHQ do các thành tích trong quá trình hoạt động tại phái bộ UNMISS.

Thượng tá Vũ Việt Hùng cùng đồng nghiệp kiểm tra, đánh giá tình hình an ninh tại trại lánh nạn (Ảnh: Trần Xuân).

Theo Thượng tá Vũ Việt Hùng - cán bộ Công an Việt Nam tham gia công tác GGHB tại Nam Sudan, từ khi triển khai tháng 10/2022 đến nay, các thành viên tổ công tác đã thực hiện xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng tại phái bộ, được lãnh đạo cảnh sát tại phái bộ ghi nhận, đánh giá cao.

Với những nỗ lực và kết quả xuất sắc đó, lãnh đạo phái bộ đã thông qua 3 thành viên trong tổ công tác gồm: Đại tá Lê Quốc Huy, Thượng tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh, đủ điều kiện và được đề nghị tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp GGHB của LHQ.

Huy chương vì sự nghiệp GGHB của LHQ là phần thưởng cao quý của LHQ nhằm ghi nhận đóng góp của các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động GGHB.

Lực lượng Công an Việt Nam đã tích cực cùng Cảnh sát các nước tham gia lực lượng GGHB LHQ làm tốt công tác được giao (Ảnh: Trần Xuân).

Trải qua nhiều tháng công tác tại Nam Sudan, các cán bộ Công an Việt Nam đã tích cực học hỏi, thích nghi và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại phái bộ, xây dựng được hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an nhân dân Việt Nam chuyên nghiệp, tự tin, nhiệt tình, thân thiện trong mắt đồng nghiệp quốc tế cũng như người dân địa phương. Đặc biệt ngoài công tác chuyên môn, tổ công tác Bộ Công an cũng tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh tham gia diễn tập tình huống khẩn cấp giả định của lực lượng Cảnh sát LHQ phân khu Juba, Nam Sudan (Ảnh: Trần Xuân).

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ Công an Việt Nam vẫn tổ chức lễ đón mừng năm mới đầy ý nghĩa cùng các đồng nghiệp quốc tế tại Nam Sudan. Những sĩ quan quốc tế tại phái bộ UNMISS đã rất ấn tượng trước phong tục đón năm mới tốt đẹp và nhiều ý nghĩa của văn hóa Việt Nam.