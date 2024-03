Đề xuất mới nhất về giấy phép lái xe: Bỏ hạng A4, ghép chung B1 và B2

Dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu ở kỳ họp 6 hồi cuối năm 2023 và dự kiến được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới đây.

Một điểm mới trong dự luật vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình Chính phủ, là quy định liên quan phân hạng giấy phép lái xe.

Theo đó, Điều 56 trong dự thảo luật quy định giấy phép lái xe bao gồm các hạng: A1; A; B1; B; C1; C; D1; D2; D; BE; C1E; CE; D1E; D2E và DE.

Trong đó, hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xilanh đến 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11kw; hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xilanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11kw và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Ảnh minh họa: Nhật Minh.

Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Hạng B cấp cho người lái ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg; các loại ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có kéo theo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750kg.

Trong báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo luật, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho quy định cụ thể hạng giấy phép lái xe ngay trong dự thảo Luật để đảm bảo tính minh bạch và giá trị pháp lý, thay vì phương án giao Chính phủ quy định.

Đồng thời, cần bổ sung điều khoản chuyển tiếp quy định các loại giấy phép lái xe đã cấp theo Luật Giao thông năm 2008 còn thời hạn thì vẫn có hiệu lực, trường hợp cấp lại sẽ cấp theo quy định mới của Luật này, không làm xáo trộn và ảnh hưởng đến quyền lợi của người đã được cấp giấy phép lái xe.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an xây dựng quy định các hạng giấy phép lái xe theo hướng không gây nhiều tác động khi thay đổi về chính sách, phù hợp với yêu cầu thực tiễn do quá trình phát triển của phương tiện, người điều khiển phương tiện, xuất hiện nhiều loại phương tiện mới.

Theo đó, quy định này trong dự thảo Luật nêu rõ việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại.

Dự thảo luật mới nhất cũng bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo, vì căn cứ vào kiểu loại, công dụng của phương tiện, loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dùng.

Cũng theo phương án mới nhất, các cơ quan thống nhất đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B, do căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe từ công suất, kiểu loại, động cơ và số chỗ ngồi.

Để tránh tác động xã hội, cơ quan thẩm tra cho biết tại điều khoản chuyển tiếp sẽ quy định đối với giấy phép lái xe cấp trước khi Luật này có hiệu lực sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe.

Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch, cấp mới và các trường hợp cấp đổi, cấp lại, chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, không gây mất an toàn giao thông.