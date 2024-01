Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đang hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai đường bay này trong năm 2024.

Cảng hàng không Vinh (Nghệ An) (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cũng theo vị lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An, dự kiến đường bay từ thành phố Vinh (Nghệ An) đi Thâm Quyến (Trung Quốc) do Việt Nam Airline khai thác với khoảng 185 khách/chuyến.

Hiện nay Cảng hàng không quốc tế Vinh có 9 đường bay nội địa được khai thác với tần suất 26-27 lượt cất/hạ cánh/ngày và một đường bay quốc tế Vinh - Đài Loan theo hình thức thuê chuyến với tần suất 1 chuyến/tháng.

Năm 2023, lượng hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Vinh ước đạt 2,5 triệu lượt (giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022).