Đề xuất dừng hoạt động sản xuất ở cảng Cam Ranh khi có nhiệm vụ quốc phòng

Bộ Quốc phòng đã dự thảo quyết định của Thủ tướng sửa đổi quy chế quản lý hoạt động của cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức, cá nhân gửi về bộ này trước ngày 28/3.

Theo Bộ Quốc phòng, cảng quốc tế Cam Ranh là cảng biển nằm ở khu vực có vị trí chiến lược quan trọng có ý nghĩa về quốc phòng, an ninh, đối ngoại kết hợp với phát triển kinh tế.

Để đảm bảo hoạt động cho cảng quốc tế Cam Ranh, ngày 27/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 25 về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng quốc tế Cam Ranh; quy chế này đã được sửa đổi 1 lần vào ngày 3/10/2019.

Song Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực từ 1/1, trong đó xác định căn cứ quân sự Cam Ranh là khu quân sự loại A, nhóm đặc biệt phải áp dụng biện pháp quản lý, bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt để bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối.

Do đó, Bộ Quốc phòng cho rằng để vừa đảm bảo an ninh, an toàn cho căn cứ quân sự Cam Ranh, vừa phát huy các tiềm năng, lợi thế của cảng quốc tế Cam Ranh nhằm phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng theo đúng định hướng, việc tiếp tục xây dựng, ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế là cần thiết.

Tàu ngầm huấn luyện của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Cam Ranh, sáng 17/9/2018 (Ảnh: H.X)

Dự thảo sửa đổi Điều 10 về "Tàu quân sự nước ngoài đến và rời vùng nước cảng quốc tế Cam Ranh".

Theo đó, tàu quân sự nước ngoài đến và rời thực hiện các hoạt động tại cảng Cam Ranh theo quy định của Chính phủ đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan.

Dự thảo bãi bỏ 2 thủ tục hành chính cấp phép cho tàu quân sự nước ngoài vào cảng sử dụng các dịch vụ và bảo dưỡng quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 10; bố cục lại khoản 1, khoản 4 để phù hợp với quy định hiện hành; sau khi cắt giảm thủ tục hành chính, các bước sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đối ngoại quốc phòng.

Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ra vào cảng Cam Ranh theo quy định tại điều 10b, dự thảo đề xuất bỏ các cụm từ "có hộ chiếu nước ngoài", "có hộ chiếu Việt Nam", "người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài".

Theo đề xuất sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm và quyền hạn, Bộ Quốc phòng quyết định tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cảng quốc tế Cam Ranh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Lý do Bộ Quốc phòng đưa ra đề xuất vấn đề này là khi cảng Cam Ranh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng (đặc biệt là khi có tình huống về quốc phòng và hoạt động diễn tập quy mô lớn...) có thể phải dừng toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cảng khiến việc thực hiện các hợp đồng đã ký bị đình trệ hoặc phải hủy bỏ gây thiệt hại về kinh tế với giá trị lớn (bao gồm cả hậu quả trực tiếp và gián tiếp).

Quá trình đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh đã chủ động đưa các điều chỉnh trường hợp dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh để phục vụ hoạt động quốc phòng vào điều khoản bất khả kháng để tránh thiệt hại.

Song trong trường hợp phát sinh tranh chấp vẫn cần phải có văn bản xác nhận hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền làm căn cứ để thực hiện các thủ tục pháp lý.

Quá trình thực hiện, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh sẽ chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng đồng thời tránh các thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước, công ty.