Đề nghị xử lý cặp vợ chồng F0 bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt ở sân bệnh viện

Dân trí Sau khi xác minh vụ việc, Công an TP Hải Dương đã có văn bản kiến nghị UBND phường Nguyễn Trãi xử lý cặp vợ chồng F0 có hành vi bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sân bệnh viện.

Theo văn bản kiến nghị của Công an TP Hải Dương, vào khoảng hơn 21h ngày 22/5, anh Bùi Xuân Hải - lái xe Cấp cứu 115 nhận lệnh của Trung tâm y tế TP Hải Dương kết hợp với Trạm y tế phường Nguyễn Trãi đưa 2 bệnh nhân mắc Covid-19 là ông L.A.T. (SN 1962) và vợ là bà Đ.T.Th. (SN 1971) trú ở số 81 Đại lộ Hồ Chí Minh (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới tỉnh Hải Dương.

Khoảng 21h30 cùng ngày, anh Hải điều khiển xe 115 cùng nhân viên là Trần Hữu Nghĩa đỗ trước cửa nhà số 39 Đại lộ Hồ Chí Minh để chờ lực lượng y tế, cán bộ ủy ban nhân dân (UBND) phường, công an... làm thủ tục phun khử khuẩn. Tại đây, có chị Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi đến, do chưa đủ thành phần nên mọi người chờ.

Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, anh Nguyễn Huy Đức là Trạm trưởng Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi đến hiện trường, lúc này xe 115 cùng tổ công tác bắt đầu di chuyển từ số nhà 39 Đại lộ Hồ Chí Minh đến số nhà 81 Đại lộ Hồ Chí Minh. Khi xe đến trước cửa số nhà 81 Đại lộ Hồ Chí Minh thì thấy cửa đóng, điện tắt, chị Thúy đã gọi điện thoại cho bệnh nhân Đ.T.Th. là chủ nhà nhưng máy luôn trong trạng thái bận, tổ công tác bật loa xe 115 gọi với nội dung "yêu cầu anh T., chị Th. mở cửa" nhưng không thấy ai trong nhà trả lời.

Xe y tế quay ngang, hú còi, gọi loa nhưng nhà của vợ chồng ông T. vẫn tắt đèn, khóa cửa.

Sau đó, chị Thúy điện thoại cho chị Nguyễn Thị Lan Anh (là cán bộ y tế phường đang làm nhiệm vụ truy vết tại trạm y tế) liên lạc với bệnh nhân Th. yêu cầu người này đi cách ly. Tuy nhiên, chị Lan Anh gọi điện thoại cho bệnh nhân Th. nhiều lần nhưng máy vẫn bận. Đến 22h33 cùng ngày, chị Lan Anh liên lạc được với bệnh nhân Th. và thông báo bệnh nhân chuẩn bị đồ đạc sinh hoạt, xuống mở cửa đi cách ly ngay, xe đang ở dưới nhà, bệnh nhân Th. đồng ý và hẹn khoảng 15-20 phút để chuẩn bị đồ dùng cá nhân.

Đến khoảng 23h10 cùng ngày, cặp vợ chồng F0 nói trên mới mở cửa nhà và chuyển đồ đạc cá nhân ra xe, lúc này anh Bùi Xuân Hải (lái xe 115) có nói với bệnh nhân Th. là :"Biết bao nhiêu người đang chờ không?". Bà Th. kéo khẩu trang và nói lại: "Còn phải chuẩn bị". Anh Hải quát "đeo khẩu trang vào". Sau đó, xe 115 chở cặp vợ chồng này đến Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới tỉnh Hải Dương. Khi xe đến nơi, bệnh nhân T. xuống xe không nói gì bỏ khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sân bệnh viện.

Sau sự việc trên, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã làm việc với tổ công tác và người chứng kiến. Hiện công an chưa làm việc với được với cặp vợ chồng này vì đang cách ly, chữa bệnh tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới tỉnh Hải Dương.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Hải Dương xác định, hành vi của ông T. và bà Th. đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117 ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

"Căn cứ khoản 1, Điều 103, Nghị định 117 ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã, Công an TP Hải Dương chuyển hồ sơ vụ việc đến UBND phường Nguyễn Trãi đề nghị xử lý theo thẩm quyền", nội dung trong văn bản kiến nghị của Công an TP Hải Dương viết.

Cũng liên quan đến nội dung trên, sáng nay (11/6), trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi cho biết, đã nhận được văn bản kiến nghị của Công an TP Hải Dương, tuy nhiên do cặp vợ chồng nói trên mới hoàn thành việc điều trị bệnh và đang thực hiện quyết định cách ly tại nhà 14 ngày. Do đó, UBND phường Nguyễn Trãi sẽ tính toán để tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với cặp vợ chồng này theo đúng quy định pháp luật và vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Nguyễn Dương