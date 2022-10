Đề nghị điều tra vụ làm sai lệch vị trí đất xây nghĩa trang ở Sóc Trăng

Ngày 21/10, theo nguồn tin của Dân trí, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã có kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Công trình đô thị (CTĐT) Sóc Trăng.

Qua thanh tra, phát hiện công ty và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện không đúng quy định trên 4,4 tỷ đồng, trong đó số tiền thực hiện cổ phần hóa không đúng quy định hơn 4,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, có sự "hoán đổi" vị trí đất được giao xây dựng nghĩa trang An Viên Thiên Đường. Theo đó, năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định giao đất cho Công ty CTĐT Sóc Trăng thực hiện dự án nghĩa trang này tại xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Vị trí khu đất xây dựng nghĩa trang nằm tiếp giáp đường tỉnh 938 nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng lại đo đạc, xác định kết quả và chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính đến cơ quan thuế, vị trí khu đất lại thuộc đường Sóc Vồ, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Việc "hoán đổi" vị trí đất xây nghĩa trang An Viên Thiên Đường được xác định có vi phạm (Ảnh: BD).

Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Sóc Trăng trong quá trình thẩm định hồ sơ không phát hiện, từ đó tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty CTĐT Sóc Trăng theo kết quả xác định của Văn phòng đăng ký đất đai.

Việc xác định sai lệch vị trí khu đất so thực tế, dẫn đến áp đơn giá, tính giá trị quyền sử dụng thấp hơn so quy định gần 2,3 tỷ đồng, có dấu hiệu phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Một cán bộ UBND huyện Châu Thành cho biết: "Cổng chính của nghĩa trang An Viên Thiên Đường giáp đường tỉnh 938, thuộc xã An Ninh; còn một cổng khác lại mở ra hướng đường Sóc Vồ của xã An Hiệp, không biết họ xác định theo cổng nào".

Ngoài thu hồi số tiền vi phạm, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra đối với việc đo đạc, xác định sai lệch vị trí khu đất xây nghĩa trang An Viên Thiên Đường.