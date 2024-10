Đề nghị Bộ Công an tiếp nhận nhiều hồ sơ, tài liệu dự án ở Bình Dương

Chiều 11/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ký thông báo công khai Kết luận thanh tra về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy (Ảnh: Trọng Phú).

Qua kết luận, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong một số vụ việc ở tỉnh Bình Dương.

Thứ nhất, tại Dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trên diện tích hơn 96.500m2 tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương.

Theo thanh tra, việc Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An bán 5 nền đất thuộc dự án trái với Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt là đất công cộng với chức năng xây dựng nhà trẻ, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng.

Vụ việc được nhận định có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Việc các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ 3 năm thành 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư, dẫn đến tiền sử dụng đất bị giảm trên 14,7 tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thứ hai, đối với Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt trên diện tích 64.050m2 đất tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc UBND tỉnh Bình Dương cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An sử dụng diện tích đất này để thực hiện dự án mà không đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai, có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Từ tháng 12/2016 đến nay chưa xác định nghĩa vụ tài chính để thu ngân sách trong việc giao 64.050m2 đất, nguy cơ thất thu ngân sách với số tiền rất lớn. Tính toán của tư vấn cho thấy, tiền sử dụng đất khoảng 220,4 tỷ đồng, theo thanh tra, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí.

Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được Sở Xây dựng Bình Dương thông báo Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt đủ điều kiện huy động vốn, nhưng đã sử dụng 64.050m2 đất để ký hợp đồng huy động vốn hợp tác đầu tư đối với 387 nền đất liền kề, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (Ảnh: Cổng TTĐT Bình Dương).

Thứ ba, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu về Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng trên diện tích gần 47.900m2 tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, chưa có quyền sử dụng đất, chưa được phê duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng nhưng đã ký hợp đồng huy động vốn.

Đầu năm 2021, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định thu hồi quyết định ban hành năm 2018 về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Công ty chưa được phép thực hiện dự án, nhưng vốn huy động (từ năm 2018) chưa hoàn trả khách hàng với số tiền rất lớn (còn nợ trên 191 tỷ đồng), có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hơn nữa, Thanh tra Chính phủ phát hiện tiền huy động vốn của khách hàng không thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.