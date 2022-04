Dấu vết đáng ngờ trên thi thể người đàn ông được phát hiện trong rừng

Ngày 16/4, lãnh đạo UBND xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận, thi thể một công dân của xã vừa được phát hiện trong khu rừng thuộc xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn).

Hiện trường phát hiện thi thể ông Hà Văn C. là khu vực rẫy chưa canh tác, cỏ mọc um tùm, cách xa khu dân cư nhưng chỉ cách đường bê tông liên bản khoảng 100 m (Ảnh: CTV).

Nạn nhân được xác định là ông Hà Văn C. (SN 1972, trú bản Na Lượng 1). Theo thông tin từ người nhà cung cấp, chiều 6/4, ông C. nói đến xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn mua bò, sau đó người nhà không thể liên lạc được. Đến 11/4, người nhà ông C. mới trình báo chính quyền và lực lượng chức năng.

Trong khi các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm chưa có kết quả thì nhận được thông tin về thi thể một người đàn ông được phát hiện tại một khu vực rẫy thuộc xã Phà Đánh vào 14/4. Thời điểm này, thi thể nạn nhân đã phân hủy mạnh. Một chiếc túi xách và xe máy được phát hiện tại một vị trí khác. Nạn nhân được xác định là ông Hà Văn C.

Chiếc xe máy của nạn nhân được tìm thấy ở một vị trí khác (Ảnh: CTV).

Theo nguồn tin riêng, ông C. có mối quan hệ khá phức tạp. Trước thông tin trên người ông C. có một số vết thương nghi do đạn bắn, nguồn tin từ chối bình luận.

"Cơ quan điều tra và kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh đã lên làm việc nhưng chưa có kết quả. Hiện thi thể ông C. đang được bảo quản để chờ Viện khoa học hình sự Bộ Công an vào khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân", nguồn tin cho hay.