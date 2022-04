Vợ chồng tử vong, bỏ lại 2 con nhỏ trong căn nhà khóa cửa

Ngày 15/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu vụ phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong nhà riêng ngày 14/4.

Cụ thể, sáng 14/4, người dân xã Long Đức, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà riêng của gia đình anh N.T.Đ. (34 tuổi).

Do đã nhiều ngày không thấy chủ nhà mở cửa, ra vào, sợ chuyện chẳng lành nên nhiều người cùng phá cửa vào kiểm tra.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc (Ảnh; Công an tỉnh Trà Vinh).

Khi vào bên trong, các nhân chứng bàng hoàng phát hiện thi thể anh Đ. và vợ là chị T.T.K.C. (35 tuổi) trong tình trạng đang phân hủy. Người dân cũng phát hiện 2 bé gái (7 tuổi và 4 tuổi) con của chủ nhà trong tình trạng sức khỏe yếu, vội đưa đi cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định các nạn nhân tử vong do uống thuốc an thần.

Kết quả xác minh sau đó thể hiện, vợ chồng anh Đ. gần đây không có biểu hiện bất thường, không có mâu thuẫn với ai nhưng gia đình đang thiếu nợ khoảng 500 triệu đồng.

Công an tỉnh Trà Vinh nhận định anh Đ. và chị C. tử vong là do tự tử, không có dấu hiệu tội phạm.