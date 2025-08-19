Đầu tư hơn 537 tỷ đồng hoàn thiện nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 19/8, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố này, đã ký phê duyệt dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Về quy mô, đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao khác mức liên thông trên nguyên tắc tận dụng tối đa phần tuyến đã được đầu tư xây dựng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ được hoàn thiện để ô tô lưu thông thông suốt (Ảnh: Bình An).

Trong đó, xây dựng cầu trên tuyến quốc lộ 14B vượt đường cao tốc, đoạn tuyến đầu cầu đầu tư phù hợp với quy mô của quốc lộ 14B đang triển khai.

Tận dụng và mở rộng cầu hiện trạng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan tại lý trình km78+144,31.

Mở rộng nhánh xuyên tâm Hòa Liên - Quảng Ngãi trong phạm vi nút giao đảm bảo kết nối các nhánh rẽ trái gián tiếp, đồng bộ quy mô cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang triển khai xây dựng.

Tận dụng phần đã được đầu tư của 4 nhánh rẽ phải trực tiếp và tiếp tục đầu tư hoàn thiện theo quy mô đã phê duyệt. Xây dựng 4 nhánh rẽ trái gián tiếp. Xây dựng 4 tuyến đường gom phục vụ dân sinh.

Đầu tư xây dựng các hạng mục điện, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu, thoát nước, tổ chức giao thông, cảnh quan trong nút giao.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 537 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2025-2028.

Điểm đầu tiên của tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại nút giao với quốc lộ 14B (nút giao Túy Loan). Đây cũng là điểm cuối tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Sáng 19/8, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km cũng đã được thông xe kỹ thuật. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.113 tỷ đồng, khởi công từ tháng 9/2023.

Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này sẽ kết nối liên hoàn cao tốc La Sơn - Hòa Liên đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trên toàn tuyến, tại nút giao quốc lộ 14B vẫn chưa được thi công hoàn thiện.

Khi hoàn thiện nút giao này, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua miền Trung sẽ lưu thông thông suốt, không có chốt đèn.