Đầu tư 210 tỷ đồng xây kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển ở Hội An

Ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, cơ quan này vừa trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, TP Hội An.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Bờ biển Cửa Đại, Hội An đang bị xói lở nghiêm trọng (Ảnh: CTV).

Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư 210 tỷ đồng. Nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250 - 300m, với chiều dài khoảng 550m.

Bên cạnh đó, san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m, kết hợp nạo vét luồng tận dụng nguồn cát san lấp tạo bãi. Ngoài ra, còn có hệ thống đê ngầm giảm sóng mái nghiêng và tôn tạo bãi tắm.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án hiện đang tổ chức đấu thầu thi công. Dự kiến đến tháng 7 tới sẽ khởi công và hoàn thiện trong năm nay.

Như Dân trí đã phản ánh, trong 10 năm qua, tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại diễn biến rất phức tạp, gia tăng về quy mô. Nhiều khu nghỉ dưỡng, nhà dân, nhà hàng ven biển bị xóa sổ.

Nhiều nhà dân, nhà hàng ven biển bị sóng đánh sập (Ảnh: CTV).

Riêng trong năm 2022, do ảnh hưởng của mưa bão, bờ biển thuộc phường Cẩm An, TP Hội An sạt lở toàn tuyến. Nhiều nhà dân bị hư hỏng nghiêm trọng. Địa phương đã phải yêu cầu các hộ dân sơ tán để an toàn.