Tiếp nối dự án trên, tỉnh Quảng Nam dự kiến đầu tư 210 tỷ đồng xây kè chống xói lở bờ biển Cửa Đại dài 550m từ khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, TP Hội An. Đến nay dự án hoàn tất đấu thầu, hết mùa biển động sẽ triển khai.