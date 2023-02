Sóng lớn "nuốt chửng" nhà dân ven biển Hội An

Ngày 27/2, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từng cơn sóng lớn vỗ dồn dập ngoạm sâu vào khu dân cư ven biển thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An.

Sóng lớn tiếp tục công phá hàng trăm mét bờ biển khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An.

Sóng biển ăn sâu vào đất liền, làm đổ sập nhiều ngôi nhà liền kề ven biển Thịnh Mỹ, tiếp tục đe dọa nhiều hộ dân phía bên trong, khiến người dân trong khu vực vô cùng lo lắng.

Hàng nghìn mét vuông đất trồng cây lâu năm của người dân khối phố An Bàng, Thịnh Mỹ bị xói mòn. Những hàng dừa, dương liễu do người dân trồng để chắn sóng, giờ nằm đổ la liệt, trơ gốc rễ lên mặt đất.

Hàng dừa, thông được trồng chắn sóng bị bật trơ gốc.

Nhìn bờ biển mất dần sau mỗi năm, ông Lê Văn Biết (63 tuổi, khối phố Thịnh Mỹ) buồn rười rượi. Trước kia, bờ biển cách nhà ông hơn 200m, nhưng nay với tốc độ sạt lở kinh hoàng, ngôi nhà của ông Biết chỉ còn cách điểm sạt lở mới chừng 2m.

Theo ông Biết, những năm trước, vào thời điểm này, sóng gió ít ảnh hưởng đến bờ biển. Tuy nhiên, năm nay, dù đã qua mùa mưa bão nhưng sóng vỗ bờ rất mạnh, từng đợt sóng cao 2-3m liên tục đe dọa các hộ dân tại đây.

Ông Lê Văn Biết bần thần khi biển ăn sâu vào đất liền chỉ cách nhà ông chừng 2m.

"Chúng tôi mong muốn dự án đê ngầm chắn sóng Cửa Đại tiếp tục triển khai mở rộng để bảo vệ bờ biển khối Thịnh Mỹ, vì những khu vực nằm trong dự án sóng đánh rất ít. Người dân nơi đây luôn lo sợ, tối không dám ngủ vì mất nhà, mất đất lúc nào chẳng hay", ông Biết lo lắng nói.

Hàng trăm mét đất bị sóng lớn công phá ở bờ biển Hội An (Video: Ngô Linh)

Đang cùng bà con chòm xóm nhặt nhạnh những món đồ còn sót lại sau buổi chiều sóng cuộn trào đánh sập 2/3 ngôi nhà, chị Hường kể khoảng 14h ngày 26/2, chị đang dọn dẹp chỗ trọ thì người thân gọi điện báo tin sóng lớn đã ăn sâu vào bờ, cuốn phăng phần bếp cùng một nửa không gian phòng khách.

Chị Hường cho hay, đây đã là lần thứ 3 trong vòng 3 năm, nhà cửa của 4 anh em chị bị sóng biển công phá. Nhìn ngôi nhà dày công tích cóp bao lâu nay chỉ còn một đống hoang tàn, chị Hường thẫn thờ không biết đi đâu về đâu.

Ba năm qua, dãy nhà liền kề của anh em chị Hường bị sóng đánh sập, nay chỉ còn đống hoang tàn.

"Tôi đang thất nghiệp, chồng lái taxi, thu nhập không đủ trang trải sinh hoạt. Vài tháng nay phải thuê trọ, mỗi tháng hơn 2 triệu đồng, chịu không thấu vợ chồng con cái định về lại nhà cũ dựng lều ở tạm. Chúng tôi chỉ mong được bố trí tái định cư để yên ổn làm ăn, chứ ngày nào cũng bị sóng biển đe dọa không tài nào sống nổi", chị Hường khẩn thiết bày tỏ.

Sóng ăn sâu vào chân móng, hở hàm ếch hơn 2m.

Theo gia đình chị Hường và các hộ dân ven biển thuộc khối Thịnh Mỹ, nguyên nhân khiến bờ biển địa phương bị xâm thực, nhà cửa đổ sập là do tuyến đê ngầm chắn sóng chưa được triển khai đến vùng biển địa phương.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay: "Trước tình trạng sạt lở bờ biển, thời gian qua, tỉnh đã xây dựng tuyến đê ngầm chắn sóng từ xa, bắt đầu từ bờ biển Cửa Đại, song chưa triển khai đến khu vực khối Thịnh Mỹ. Trong khi đó, phần kè cứng, thành phố đang rà soát lại thủ tục đầu tư".