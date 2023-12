Dầu nhớt đổ kéo dài từ TPHCM đến Bình Dương, hàng chục xe máy "vồ ếch"

Tối 6/12, trên đường ĐT743 đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An và phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bất ngờ xuất hiện vết nhớt đổ trên đường, trong làn ô tô, kéo dài hơn 5km.

Người đàn ông bị té dẫn đến bị thương nặng do nhớt đổ trên đường (Ảnh: Phạm Diện).

Nhiều phương tiện đi xe máy cố tình đi vào làn ô tô đã bị té ngã. Một số người chỉ bị xây xát nên nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, một người đàn ông bị thương nặng được người dân hỗ trợ, chuyển đi cấp cứu.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng phường An Phú đã dùng xe ba gác, chở cát đến hiện trường, rải trên đường, đồng thời lực lượng còn dùng loa thông báo nguy hiểm cho người đi đường để các phương tiện xe máy đúng làn.

Theo một số người dân tại hiện trường, thời điểm nhớt xuất hiện trên đường có hàng chục phương tiện xe máy đi vào làn ô tô bị té ngã. Xe container, xe tải tránh kịp nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Sự việc còn khiến một ô tô bị hư hỏng do xe máy bị trượt, tông phải.

Người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng phường An Phú rải cát xuống đường (Ảnh: Phạm Diện).

Đường ĐT743 mới được nâng cấp, mở rộng và là một trong những tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương với lượng phương tiện lưu thông qua đây rất đông.

Đến hơn 22h cùng ngày, một số đoạn xuất hiện nhiều nhớt đã được lực lượng chức năng rải cát nên không còn gây nguy hiểm cho người đi đường.