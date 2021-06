"Dắt túi" các bí quyết này, làn da sẽ khỏe mạnh giúp bạn trẻ trung

Dân trí Làn da có ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ trẻ trung của ngoại hình. Do đó, bạn cần nắm các chú ý dưới đây để giữ cho da khỏe mạnh, ngăn nếp nhăn.

Tránh để da tiếp xúc ánh nắng mặt trời

Các tia có hại của ánh nắng mặt trời làm da của bạn bị lão hóa nhanh hơn. Nếp nhăn, sắc tố da thường do tác động của ánh nắng mặt trời gây ra. Khi bạn đã bị các vấn đề này thường không thể phục hồi được làn da như ban đầu. Do đó, mỗi người cần bảo vệ làn da tránh ánh nắng mặt trời giúp làm chậm quá trình lão hóa. Trước khi ra ngoài trời nắng, bạn nhớ thoa kem chống nắng.

Bổ sung chất có tác dụng chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa góp phần ngăn các gốc tự do gây hại cho da dẫn đến lão hóa. Các chất chống oxy hóa tự nhiên mà bạn nên bổ sung là vitamin C và vitamin E. Có 2 cách để đưa các vitamin này vào cơ thể gồm ăn các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây, rau lá xanh, uống nước trái cây để vừa bổ sung dưỡng chất vừa tốt cho làn da. Cách thứ 2 là dùng các sản phẩm chứa vitamin C và E để thoa lên mặt.

Bạn cần phải chăm sóc và tránh ánh nắng mặt trời để làn da khỏe mạnh.

Dưỡng da ban đêm

Cũng như cơ thể, làn cần được nghỉ ngơi. Trong khi ngủ, da vẫn hoạt động như bong tróc các tế bào da chết. Bạn có thể nhận thấy sau khi ngủ dậy, làn da thường có dấu hiệu lão hóa. Vì vậy để trông trẻ hơn, bạn đừng quên chăm sóc da trong khi ngủ với các loại kem dưỡng da ban đêm.

Chú ý tăng độ ẩm cho da

Khi được dưỡng ẩm tốt, làn da sẽ khỏe mạnh. Dưỡng ẩm giúp da trông mềm mại, sáng hơn và cải thiện vẻ bên ngoài đáng kể. Do đó, các bác sĩ da liễu luôn nhắc mọi người cần chú ý dưỡng ẩm cho da. Bạn có thể dưỡng ẩm bằng cách uống đủ nước để đào thải các độc tố trong cơ thể giúp da trông rạng rỡ hơn.

Uống đủ nước là cách đơn giản giúp da căng, khỏe mạnh.

Bỏ thuốc lá và bỏ uống rượu

Những người uống rượu và hút thuốc thường xuyên sẽ có dấu hiệu lão hóa da sớm. Hai thói quen này khiến cho da bị khô, dễ tổn thương. Do đó, bạn nên bỏ thuốc lá và ngừng uống rượu để có làn da khỏe mạnh và trông trẻ hơn.

Đắp mặt nạ

Nếu bạn chăm sóc cẩn thận, làn da sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Đắp mặt nạ là cách để chăm sóc da tốt nhất. Hiện nay, có rất nhiều loại mặt nạ bán trên thị trường dành cho các vấn đề về da khác nhau. Để có được làn da tươi trẻ, bạn cần đắp mặt nạ giúp loại bỏ dầu và bụi bẩn trên mặt mỗi tuần một lần.

Tránh căng thẳng, mất bình tĩnh

Căng thẳng như một loại "độc tố" ảnh hưởng xấu tới da dẫn tới các nếp nhăn xuất. Khi có nếp nhăn, bạn sẽ trông già hơn. Nếu bạn càng căng thẳng, càng nhanh già hơn. Một trong những cách chống lão hóa tốt nhất là tránh căng thẳng, luôn giữ bình tĩnh và đừng nóng vội.

Quang Anh

Theo Boldksy