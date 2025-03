Đặt biển cảnh báo ở đường ray có nhiều người đi xe máy bị ngã ở Bình Dương

Ngày 6/3, chính quyền phường Dĩ An, TP Dĩ An (Bình Dương) đã cắm biển cảnh báo tại đầu đường Lý Thường Kiệt và Nguyễn Trãi. Biển cảnh báo ghi rõ: "Cảnh báo, khu vực đường ray trơn trượt thường xảy ra tai nạn". Động thái này được thực hiện sau khi báo chí phản ánh về tình trạng nhiều người té ngã tại khu vực này.

Người dân địa phương cho biết, việc cắm biển cảnh báo sẽ giúp người dân lưu thông qua đường ray chú ý hơn, từ đó giảm thiểu tình trạng té ngã như đã xảy ra thời gian qua.

Theo ghi nhận trong khoảng 30 phút, nhiều người dân đã chú ý đến biển cảnh báo và tránh đường ray khi đi qua đây, không có trường hợp nào bị té ngã.

Biển cảnh báo giúp người dân chú ý hơn khi đi qua đường ray (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhiều người đi xe máy bị trượt bánh, ngã xuống đường khi chạy qua đường ray xe lửa.

Đoạn đường ray này chạy song song với đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An), vị trí người dân trượt ngã nhiều là đoạn giao cắt với đường Nguyễn Trãi. Đây là đoạn đường ray kết nối Ga Dĩ An với nhà máy xe lửa Dĩ An, phục vụ cho việc vận chuyển các đầu máy, toa tàu vào nhà máy để bảo trì, sửa chữa.

Biển cảnh báo được chính quyền địa phương đặt tại 2 đầu đường (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, vào các năm 2023 và 2024, cử tri tỉnh Bình Dương đã hai lần gửi công văn đến ngành giao thông vận tải, phản ánh việc đoạn đường ray này gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, việc cải tạo, sửa chữa vẫn chưa thể thực hiện vì nhiều lý do.