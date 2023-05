Đánh cảnh sát giao thông khi bị đo nồng độ cồn

Chiều 5/5, một lãnh đạo Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Lộc (36 tuổi) và Huỳnh Thanh Minh (34 tuổi), cùng trú tại thị trấn Đất Đỏ, để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Huỳnh Tấn Lộc và Huỳnh Thanh Minh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 1/5, anh Huỳnh Thanh Minh lái xe máy trên quốc lộ 55. Khi đến đoạn xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, Minh bị tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn và bị lập biên bản do nồng độ cồn vượt quá 0,4miligam/lít khí thở.

Sau đó Minh gọi điện thoại cho anh họ là Huỳnh Tấn Lộc đến và xin tổ tuần tra bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được đồng ý. Xin không được, Minh giật lại giấy tờ xe và đấm vào mặt một cán bộ cảnh sát giao thông nhưng bị khống chế.

Thấy vậy Huỳnh Tấn Lộc lấy dao từ túi quần ra đe dọa tổ tuần tra và yêu cầu thả Minh ra. Tuy vậy, một cán bộ cảnh sát giao thông của tổ tuần tra đã bắn súng chỉ thiên.

Khi Lộc cất dao vào túi quần thì bị chiến sĩ cảnh sát giao thông khống chế, bàn giao cho Công an huyện Đất Đỏ xử lý theo pháp luật.