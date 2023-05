Thi thể người phụ nữ trong vườn trái cây ở TPHCM

Chiều 5/5, Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường tại nơi ghi nhận một người phụ nữ tử vong. Nơi xảy ra vụ việc là một rãnh nước bên trong vườn trái cây thuộc địa bàn xã Trung An (huyện Củ Chi).

Vườn trái cây, nơi phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong (Ảnh: Trần Kha).

Cách thi thể không xa, lực lượng chức năng phát hiện có một gói thuốc lá, chiếc mũ lưỡi trai, một đôi dép và một con dao. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Sáng cùng ngày, người dân đi thăm vườn trái cây nói trên thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong tư thế nằm ngửa. Người này nằm trên rãnh nước, trên thi thể có nhiều vết máu.