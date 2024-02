Đảng viên trẻ tiên phong lập thân, lập nghiệp

Gặp Võ Kim Hùng (Chủ tịch Hội nông dân xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) khi anh đang lúi húi bên vùng đất cao, vốn bị người dân bỏ hoang do thiếu nước sản xuất.

"Tôi vừa thuê lại của bà con, 3,2ha, giá 60 triệu đồng. Vùng đất này sẽ trồng cây húng quế và cây sả để làm tinh dầu. Ra Tết sẽ xuống giống, tầm tháng 6 là có thu hoạch lứa đầu tiên", anh Hùng cho biết.

Ít ai biết rằng, anh Hùng là người đầu tiên tại xã Hưng Yên Nam phát triển kinh tế bằng mô hình trồng nấm sò, nấm bào ngư, mang lại thu nhập cao. Là người tiên phong, bởi vậy, quá trình khởi nghiệp ở làng của anh Hùng khiến nhiều người nghi ngại, thậm chí bố mẹ anh "phát hoảng" khi con trai tập kết đầy 1 sân mùn cưa cao su để đóng bịch trồng nấm.

"Thời điểm đó, tôi là Bí thư Đoàn thanh niên xã. Cũng như nhiều làng quê khác ở Nghệ An, thanh niên quê tôi cứ lớn lên là đi xuất khẩu lao động hay vào miền Nam làm công nhân. Không phải họ không yêu làng, yêu quê, mà chưa tìm được mô hình phát triển kinh tế thích hợp để ở lại với làng", anh Hùng nhớ lại.

Là thủ lĩnh đoàn, lại là đảng viên trẻ, anh Hùng quyết tâm khởi nghiệp, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa chứng minh, với quyết tâm, kiến thức khoa học, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, người trẻ có thể làm giàu trên chính quê hương mình.

Vừa làm, vừa mày mò, học hỏi, vừa rút kinh nghiệm, chàng trai này đã từng bước vượt qua khó khăn, gặt hái được thành công. Cây nấm sạch sản xuất theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã giúp anh Hùng giành giải ba cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức trong năm đầu tiên.

Sau 6 năm, cây nấm sạch của anh Hùng đã có chỗ đứng trên thị trường, thu hoạch đến đâu, tiêu thụ đến đấy. Với năng suất xấp xỉ 7 tấn/vụ/4 tháng, cây nấm mang lại cho ông chủ trẻ gần 300 triệu đồng. Anh Hùng cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm làm giàu với các bạn trẻ khác.

Nhưng anh Hùng không muốn dừng lại ở đó. Với cương vị Chủ tịch Hội nông dân xã, anh trăn trở khi đồng ruộng bỏ hoang, người dân kéo nhau vào thành phố làm thuê lấy "tiền nóng".

Anh Hùng nghiên cứu và nhận thấy thổ nhưỡng, khí hậu ở đây phù hợp với cây húng quế và cây sả - 2 cây nguyên liệu dùng để chế tinh dầu. Vị Chủ tịch Hội nông dân chạy đôn chạy đáo tìm dự án trồng sả và húng quế về cho địa phương. Trước mắt, cây sả và húng quế sẽ cung cấp nguyên liệu cho một nhà máy chưng cất tinh dầu ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để xuất đi Đức.

"Dự án được cấp trên hỗ trợ trước mắt 160 triệu đồng để triển khai, không phải lo đầu ra cho sản phẩm nhưng không hộ nông dân nào muốn tham gia dự án. Họ vẫn thích "tiền tươi thóc thật", sáng đi làm, tối về lên giường ngủ hơn là mày mò trên đồng ruộng.

Tư duy này "ăn sâu bén rễ" rồi, không phải muốn là thay đổi trong ngày một ngày hai được. Phải để họ thấy được hiệu quả lâu dài ngay trên đất ruộng của mình. Bà con chưa thông thì mình là đảng viên, phải đi trước, làm trước", anh Hùng bộc bạch.

Hiện hơn 3ha đất đã chuẩn bị xong, sẵn sàng để ra Tết xuống giống. Theo tính toán của anh Hùng, vào tháng 6/2024, húng quế và sả sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên, dự kiến đạt 65 triệu đồng, vừa đủ chi phí thuê đất.

"Quy mô sẽ được mở rộng 6ha như dự án đã phê duyệt, trong tương lai tổng diện tích dự án là 30ha. Chúng tôi sẽ đầu tư theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giảm thiểu sức lao động người dân trên đồng ruộng.

Trước mắt nguyên liệu sẽ cung cấp cho cơ sở chế biến tinh dầu để xuất sang Đức, khi quy mô diện tích và nguồn nguyên liệu đủ đáp ứng, chúng tôi nghiên cứu xây dựng hệ thống chưng cất tinh dầu húng quế và tinh dầu sả, hướng tới sản xuất khép kín từ trồng - thu hoạch - chưng cất - tiêu thụ", anh Hùng cho biết.

Theo bà Cao Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Yên Nam, thời gian qua, phong trào xung kích, lập thân lập nghiệp của đoàn viên, đảng viên trẻ trên địa bàn đạt được nhiều kết quả khả quan. Các mô hình phát triển kinh tế do đảng viên trẻ, mặc dù quy mô còn nhỏ nhưng bước đầu đã khẳng định được hiệu quả kinh tế, cũng như hướng đi đúng đắn.

"Với dự án trồng cây dược liệu của đảng viên Võ Kim Hùng đang triển khai, chúng tôi hi vọng sẽ tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế. Theo đánh giá, với cây húng quế và cây sả, giá trị kinh tế sẽ gấp 5-6 lần trồng lúa trên cùng một đơn vị diện tích/mùa vụ. Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng sẽ có nhiều chính sách để đồng hành cùng anh Hùng trong quá trình triển khai dự án", bà Hằng cho hay.

Tháng 6/2022, các dòng muối giảm mặn đa khoáng mang thương hiệu NanoSalt ra đời. Để những giọt "nước chạt" mặn chát, vốn được xem là phụ phẩm trong quá trình sản xuất muối thủ công, trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế gấp 6 lần so với muối thường là quá trình mày mò nghiên cứu suốt 5 năm của nữ đảng viên trẻ Trần Thị Hồng Thắm (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam) và các cộng sự.

Không chỉ tạo ra dòng muối dinh dưỡng giảm mặn, công ty của chị Thắm còn góp phần tăng thu nhập cho các diêm dân. Cùng với bán muối hạt, diêm dân tại thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu có thêm 50% thu nhập từ cung ứng "nước chạt" cho công ty của Thắm. Đến nay, các sản phẩm muối ăn, muối dược liệu - làm đẹp, muối y tế của công ty đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành, được khách hàng ủng hộ và lựa chọn.

Sản phẩm muối giảm mặn đa khoáng của chị Thắm và các cộng sự liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng về khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học trong tỉnh cũng như trên toàn quốc. Đặc biệt, với việc tận thu nước chạt, giúp diêm dân tăng thu nhập, dự án của chị đã góp phần ổn định việc làm cho 10.000 lao động địa phương, trong đó có tới 80% là lao động nữ.

Tháng 3/2023, chị Trần Thị Hồng Thắm vinh dự là một trong 16 đảng viên được Tỉnh đoàn Nghệ An vinh danh là đảng viên trẻ xuất sắc. Đây là thành quả xứng đáng của người đảng viên trẻ luôn đề cao trách nhiệm với xã hội, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh hợp tác và liên kết...

"Nghiên cứu không phải là dừng lại ở lý thuyết mà còn phải chủ động ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất và kinh doanh. Theo tôi, trách nhiệm của đảng viên trẻ không chỉ dừng lại ở việc đạt được thành công ngắn hạn mà còn nằm ở việc đảm bảo sự bền vững và phát triển toàn diện, xem xét và đánh giá các ảnh hưởng của nghiên cứu và phát triển, đồng thời tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực", chị Thắm tâm sự.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết, đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất giúp các bạn trẻ khởi nghiệp thành công.

Đặc biệt, thông qua chương trình "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030", các hoạt động hỗ trợ được xác định khá toàn diện, phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Trong năm 2023, thông qua các nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ 13,3 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, trong đó có 29 dự án khởi nghiệp sáng tạo.

"Phong trào "Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" của Nghệ An ngày càng chất lượng. Bằng chứng là các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An được lọt vào chung kết cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên" do Trung ương Đoàn tổ chức ngày càng nhiều và nhiều dự án khả thi đã được hỗ trợ áp dụng vào thực tế.

Từ thực tiễn phong trào xuất hiện nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho doanh thu mỗi năm 200-400 triệu đồng, trong đó có nhiều mô hình do các đảng viên trẻ thực hiện. Đây thực sự là lực lượng tiên phong, xung kích trong phong trào lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên quê hương", ông Lương nhấn mạnh.

Ảnh: Hoàng Lam - Nhân vật cung cấp

Nội dung: Hoàng Lam

Thiết kế: Tuấn Huy

03/02/2024 - 00:00