Đăng tin "lịch trình của F1" sai mục đích cô gái bị phạt 5 triệu đồng

Chiều ngày 6/5, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với sở Thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình đã triệu tập N.T.H.A (SN 1993, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp) để làm rõ về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, N.T.H.A khai nhận đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình có tên "Hờ Anh" để đăng tải bài viết với nội dung "Lịch trình của F1 tại Tam Điệp …" và đính kèm 2 ảnh chụp báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 UBND thành phố Tam Điệp.

Bài viết của H.A đã gây hoang mang dư luận gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi làm rõ hành vi của chị N.T.H.A, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 5.000.000 đồng về hành vi vi phạm tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Trong một diễn biến khác, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Công an thành phố Ninh Bình đã tổ chức ra quân, tiến hành xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch. Qua kiểm tra, các tổ công tác đã xử phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Đề nghị công an xử lý người tung tin Nghệ An có người mắc Covid-19

Cuối chiều ngày 6/5, một phiếu trả lời kết quả xét nghiệm lan truyền trên mạng xã hội về trường hợp công dân tỉnh Nghệ An có "kết quả SAR" gây xôn xao dư luận.

Phiếu kết quả xét nghiệm 1 người ở Nghệ An bị mắc Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội là văn bản giả mạo.

Theo thông tin trên "phiếu trả lời kết quả xét nghiệm" đề ngày 6/5, có 5 mẫu bệnh phẩm của công dân thuộc diện F1 tại thành phố Vinh gửi yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2. Có 4 mẫu được kết luận "âm tính", 1 mẫu bệnh phẩm được kết luận "SAR". Công dân có kết luận "SAR" là một người đàn ông 41 tuổi, có hộ khẩu tại phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ AN).

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân Nghệ An hoang mang, lo lắng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An khẳng định: "Văn bản lan truyền trên mạng xã hội về 1 trường hợp ở TP Vinh nhiễm Covid-19 là giả mạo. Đây là thông tin thất thiệt. Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã có công văn đề nghị công an xác minh, xử lý người tung tin giả mạo này".

Hoàng Lam