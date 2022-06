Dân tự nguyện "tháo chạy" khỏi đất dự án của vợ nguyên PGĐ Công an tỉnh

Ngày 24/6, UBND huyện Đắk Glong tiến hành đợt 3 cưỡng chế đối với các trường hợp chiếm đất trái phép trên diện tích do Công ty Quảng Sơn quản lý. Diện tích này từng được giao cho Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ (do bà N.T.K.T - vợ nguyên PGĐ Công an tỉnh Đắk Nông - làm giám đốc) quản lý.

Theo đánh giá, so với đợt 1 và đợt 2, đợt 3 diễn ra thuận lợi và nhận được sự đồng thuận của người dân. Một phần là nhiều hộ dân hiểu được việc lấn chiếm đất rừng là vi phạm pháp luật nên đã chủ động di dời tài sản, vật kiến trúc, trả lại đất đã lấn chiếm.

Nhiều hộ dân chủ động di dời tài sản, vật kiến trúc, trả lại đất đã lấn chiếm.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (một trong hơn 130 trường hợp vi phạm) cho biết căn nhà rộng khoảng 40m2 được chị mua lại của một người tên Lưu (tạm trú ở xã Quảng Sơn) năm 2020, với giá hơn 60 triệu đồng. Thời điểm đó, do vợ chồng từ nơi khác đến Đắk Nông làm thuê, có nhu cầu nhà ở nên đã mua bán căn nhà bằng giấy viết tay với ông Lưu.

Được cán bộ địa phương tuyên truyền, giải thích và nhận thấy đoàn cưỡng chế của UBND huyện cương quyết thu hồi đất rừng, gia đình chị đã tự tháo dỡ mái tôn để sau này tận dụng.

Gia đình chị Hiền (bên phải) là một trong số các hộ dân tự nguyện trả lại đất rừng.

"Hoàn cảnh của vợ chồng tôi đều rất khó khăn, hai con lại nhỏ nên hiện tại chưa thể tìm được chỗ ở ổn định. Việc mua bán đất rừng là vi phạm quy định của pháp luật nên gia đình đồng ý trả lại đất. Chúng tôi mong muốn chính quyền xã sẽ hỗ trợ nơi ở tạm và hỗ trợ giải quyết việc mua bán đất trước đây", chị Hiền cho hay.

Sau khi nghe ý kiến của chị Hiền, đại diện UBND xã Quảng Sơn và đoàn cưỡng chế giải thích gia đình chị Hiền có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, là trường hợp buộc phải giải tỏa, phá dỡ căn nhà để bàn giao lại đất rừng cho đơn vị quản lý.

"Trường hợp của chị không được đền bù hoặc bố trí tái định cư, việc cưỡng chế là đúng quy định của pháp luật. Nếu gia đình có nguyện vọng ở trọ trong thời gian tìm nơi ở mới, chính quyền địa phương sẽ xem xét, hỗ trợ tiền trọ trong vòng 3 tháng", một thành viên đoàn cưỡng chế giải thích.

Có 43 hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà, trả lại đất rừng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong cho hay trong 2 đợt trước, một số hộ dân phản ứng, có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, thậm chí tấn công lực lượng chức năng.

"Đến sáng 24/6, khi bắt đầu đợt cưỡng chế thứ 3, không còn cảnh người dân tụ tập, phản ứng như trước mà một số hộ đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ công trình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, làm rõ các đối tượng cầm đầu kích động, xúi giục, cản trở, gây mất trật tự trên địa bàn, bảo đảm cho việc tổ chức cưỡng chế đúng tiến độ", Trưởng Công an huyện Đắk Glong thông tin.

Ngày đầu thực hiện cưỡng chế lần 3, sẽ có 8 căn nhà bị phá bỏ.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định về việc thu hồi gần 163ha đất rừng của Công ty Nguyên Vũ giao Công ty Quảng Sơn quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, có hơn 35ha đã bị 133 trường hợp lấn, chiếm sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho hay: "Tính đến sáng 24/6, đã có 43/113 trường hợp (tính chung cả 3 đợt) tự nguyện hoặc cam kết tự tháo dỡ, di dời tài sản, vật kiến trúc. Điều này cho thấy người dân đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và hiểu được chủ trương của chính quyền địa phương".

Được biết, sau khi việc cưỡng chế, thu hồi đất rừng, huyện Đắk Glong sẽ tiếp tục thực hiện việc xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép. Theo ghi nhận, rất nhiều người là nạn nhân của việc mua bán này, một phần là vì thiếu kiến thức pháp luật, một phần là có đối tượng đứng đằng sau các hợp đồng mua bán.