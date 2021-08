Dân mạng "phát sốt" với nữ cảnh sát quật ngã người bị truy đuổi trên phố

Dân trí Phát hiện một đối tượng nghiện có hung khí, đang bị lực lượng chức năng truy đuổi, nữ cảnh sát đang mặc thường phục đi chợ nhanh chóng phối hợp, quật ngã, khống chế đối tượng này.

Chiều 22/8, một lãnh đạo Công an phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một người phụ nữ mặc thường phục khống chế đối tượng nghiện là Thượng úy Phạm Phương Thảo - cảnh sát khu vực của đơn vị.

Con nghiện nhanh chóng bị khống chế (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 17h chiều 21/8, một đối tượng nghiện chạy trên đường Phan Bội Châu (TP Buôn Ma Thuột) và bị công an cùng dân quân phường Thành Nhất truy đuổi.

Lúc này, Thượng úy Phạm Phương Thảo đang mặc thường phục, đi chợ. Bắt gặp cảnh này, nữ Thượng úy nhanh chóng hỗ trợ khống chế đối tượng. Quá trình Thượng úy Thảo cùng lực lượng chức năng vây bắt đối tượng đã được nhiều người dân ghi lại hình ảnh và đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người dân đã không ngớt lời khen ngợi sự nhanh nhạy và quyết tâm khống chế đối tượng nguy hiểm của nữ cảnh sát.

Đối tượng được đưa về trụ sở công an.

Qua trao đổi, Thượng úy Phạm Phương Thảo chia sẻ, chiều 21/8, chị đang trong giờ nghỉ, mặc thường phục đi chợ thì phát hiện một đối tượng nghiện đang lang thang trên đường nên định quay xe chở người này về phường xử lý.

Lúc này, chị lại bắt gặp một đối tượng nghiện khác đang cầm hai cây sắt chạy trên đường và đang bị truy đuổi.

Trước tình huống trên, chị nhờ người giữ người nghiện đang đi lang thang lại để hỗ trợ lực lượng của phường đang truy bắt đối tượng có hung khí.

Nữ cảnh sát Phạm Phương Thảo (Ảnh: NVCC).

Là một cảnh sát nên việc thường xuyên đối mặt với các đối tượng là người nghiện chống đối không quá xa lạ đối với Thượng úy Thảo.

Thượng úy Thảo làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn thường có nhiều người nghiện ở địa bàn khác tới, thường vào chợ xin tiền vào sáng sớm và chiều tối để ra khu vực nghĩa trang hút chích. Do đó chị cùng đồng đội trong đơn vị luôn túc trực để vây bắt đối tượng, kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân

"Vụ việc tôi cùng các anh em khống chế đối tượng cũng là nhiệm vụ thường ngày, tuy nhiên, hôm qua có hơi đặc biệt vì phải hành động đúng lúc tôi đang mặc thường phục, lại là mặc váy", nữ cảnh sát vui vẻ nói.

Thúy Diễm