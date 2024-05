Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Yên, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, xác nhận UBND tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo Sở khẩn trương tham mưu phương án thu hồi kinh phí đã tạm ứng để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt của Công ty TNHH liên hợp Công Nông nghiệp Phát triển bền vững Sao Đỏ (Công ty Sao Đỏ).

Theo ông Yên, trước đó với sự chỉ đạo của tỉnh, Sở Tài chính đã có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu phía Công ty Sao Đỏ phải hoàn trả số tiền đã được ứng trước ngày 30/4 nhưng đến nay phía công ty vẫn chưa hoàn trả.

Dự án chăn nuôi bò tại huyện M'Đrắk được tỉnh Đắk Lắk tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng trên 55 tỷ đồng chưa đúng quy định (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Trong tuần này, Sở sẽ tổ chức cuộc họp cùng các sở, ngành liên quan để có phương án mạnh hơn nhằm để công ty phải hoàn trả số tiền sớm nhất.

Qua nhiều lần trao đổi, phía công ty cho rằng đang gặp khó khăn về tài chính nên chưa thể hoàn trả cho tỉnh đúng hạn. Lý do họ đưa ra là dự án chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất do thủ tục gặp vướng nên chưa thể vay vốn ngân hàng để giải quyết về tài chính", Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk thông tin.

Cũng theo ông Yên, trước đó phía Công ty Sao Đỏ mới hoàn trả tạm ứng được khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 12/4 vừa qua, Sở Tài chính Đắk Lắk đã có văn bản gửi Công ty Sao Đỏ đôn đốc hoàn trả tạm ứng cho tỉnh. Nếu đến ngày 25/4, công ty không hoàn trả dứt điểm toàn bộ khoản kinh phí đã ứng, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cùng các sở, ngành có những biện pháp cứng rắn và cương quyết áp dụng các chế tài về tài chính để thu hồi khoản kinh phí mà ngân sách tỉnh đã ứng.

Tuy nhiên đến hiện tại, phía Công ty Sao Đỏ vẫn chưa có động thái thanh toán.

Dự án chăn nuôi bò tại M'Đrắk của Công ty Sao Đỏ đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kết luận, việc ngân sách tỉnh Đắk Lắk tạm ứng hơn 55 tỷ đồng để chi trả bồi thường giải phóng là không đúng quy định.

Kết luận Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, việc UBND tỉnh Đắk Lắk tạm ứng số tiền hơn 55 tỷ đồng ngân sách để hỗ trợ chủ đầu tư đền bù, giải phóng mặt bằng đến nay nhà đầu tư chưa thống nhất hoàn trả, dẫn đến nguy cơ mất tiền ngân sách nhà nước.

Đồng thời, trong công tác quản lý rừng tự nhiên, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, bảo vệ 71,5ha rừng tự nhiên nhưng hiện nay chỉ còn lại khoảng 20ha.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ dự án nộp lại tiền ngân sách đã tạm ứng; điều chỉnh và thu hồi lại diện tích đất không sử dụng; ký hợp đồng thuê đất và xử phạt chủ đầu tư về các vi phạm trong thực hiện dự án.

Lý do hoàn trả là do dự án đã được miễn tiền thuê đất nên tiền giải phóng mặt bằng phải do nhà đầu tư chi trả.