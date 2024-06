Đại úy Công an kể phút thuyết phục, giải cứu người đàn ông trèo vách tự tử

Bà P.T.H. (70 tuổi, trú xã Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An) vừa có thư gửi Công an xã cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, giúp con trai bà từ bỏ ý định tự tử, bảo toàn mạng sống.

Theo bà H., chiều tối 8/6, do áp lực cuộc sống và có sử dụng bia rượu, anh C. (39 tuổi, con trai bà H.) trèo lên vách đá sau nhà, đòi nhảy xuống tự tử. Gia đình bà H. một mặt khuyên ngăn anh C., một mặt báo Công an xã đề nghị hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho con trai.

"Được Công an xã Châu Hạnh và người thân trong gia đình vận động tích cực, khuyên răn thay đổi suy nghĩ, con tôi đã trấn tĩnh và ổn định lại tinh thần, đảm bảo về tính mạng", bà H. viết trong thư cảm ơn.

Đại úy Vi Vĩnh Phú, Phó trưởng Công an xã Châu Hạnh, Quỳ Châu (Ảnh: H.G).

Chia sẻ về sự việc trên, Đại úy Vi Vĩnh Phú, Phó trưởng Công an xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu), cho biết, khoảng 18h ngày 8/6, trong khi đang trực ban, anh nhận được điện thoại của người dân về việc có trường hợp leo lên vách đá với ý định tự tử.

Đại úy Phú gọi điện báo cáo lãnh đạo Công an huyện, Trưởng công an xã và bàn giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp, lập tức di chuyển đến hiện trường.

"Thời điểm tôi có mặt, anh C. đã vắt vẻo trên vách đá cao khoảng 150m. Người nhà cho biết, anh này đã sử dụng khá nhiều rượu trước khi có ý định trèo lên vách đá tự tử", Đại úy Phú nhớ lại.

Để tránh gây áp lực cho anh C., Đại úy Phú tìm cách di chuyển ra phía sau núi, trèo lên để tiếp cận. Sau khi men theo đường mòn leo lên núi, vị cán bộ công an tìm vị trí thuận lợi, không quá gần để khiến anh C. trong trạng thái có hơi men bị áp lực nhưng không quá xa để có thể trò chuyện.

Vách đá nơi anh C. trèo lên với ý định tự tử (Ảnh: H.G).

"Khi tôi đang tìm cách tiếp cận anh C., bất ngờ anh này trượt chân, rơi xuống. Khoảnh khắc đó tim tôi bị hẫng vì hồi hộp, lo lắng. May mắn anh C. chỉ trượt chân xuống mỏm đá phía dưới. Tuy nhiên, người đàn ông này không có biểu hiện sợ hãi mà ngồi xuống mỏm đá, thả hai chân ra khoảng không phía trước đung đưa", Đại úy Phú kể.

Đại úy Phú gọi điện cho lãnh đạo UBND xã Châu Hạnh, đề nghị cử thêm lực lượng dân quân sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn phía dưới chân núi trong trường hợp xấu xảy ra.

Anh tìm cách gợi chuyện để phân tán sự chú ý của anh C. Phải một lúc sau, anh C. mới hồi đáp, dần mở lòng. Người đàn ông này vừa đi làm ăn xa về, gặp nhiều áp lực trong cuộc sống khi có sự việc không được như ý muốn xảy ra.

"Tôi nói với anh C. việc có khó đến đâu cũng có cách giải quyết. Trời tối rồi, ngồi trên vách đá như thế này là rất nguy hiểm, mẹ, vợ, các con của anh đứng phía dưới rất lo lắng", Đại úy Phú nói tiếp.

Phó trưởng Công an xã Châu Hạnh làm công tác tư tưởng với anh C. sau khi vụ việc xảy ra (Ảnh: H. G).

Sau khoảng 30 phút nghe vị Phó trưởng công an xã tâm tình, cùng với sự thuyết phục của người thân, anh C. đồng ý rời vách đá, đi xuống núi. Khi đảm bảo tâm lý của anh C. đã ổn định, Đại úy Phú mới yên tâm bàn giao cho gia đình.

Sáng hôm sau, Đại úy Vi Vĩnh Phú đến nhà, mời anh C. ra trò chuyện để làm công tác tư tưởng. Sau khi nghe phân tích, anh C. thừa nhận bản thân mình có suy nghĩ, hành động chưa phù hợp, khiến gia đình lo lắng. Người đàn ông này sau đó viết cam kết không tái diễn trường hợp tương tự.