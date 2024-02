Đại tướng Tô Lâm: Tết trồng cây tránh phô trương hình thức

Ngày 19/2, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2024 "Vì một Việt Nam xanh". Tham dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Điện Biên.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát động Tết trồng cây năm 2024 tại Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trồng cây vào mỗi mùa xuân, dịp đầu năm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, và thực hiện tốt lời kêu gọi của Bác Hồ về Tết trồng cây.

Theo Đại tướng, việc phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Từ năm 2021, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch, thống nhất tổ chức triển khai phong trào "Tết trồng cây" trong toàn lực lượng.

Đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã trồng được gần 6 triệu cây xanh, trong đó có 3 triệu cây được trồng tại các đơn vị công an và 3 triệu cây rừng trồng tại các khu vực đất an ninh do Bộ Công an quản lý.

Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng cây giống cho Công an tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, gây rừng; cùng cả nước chung sức, đồng lòng trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh", Bộ trưởng Bộ Công an đã chính thức phát động Tết trồng cây tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình.

Bộ Công an sẽ triển khai tổ chức trồng cây đồng thời tại tất cả Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước với tinh thần kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó.

Ngoài trồng cây, các cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng phải nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng; phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác trái phép.

Đại tướng Tô Lâm cùng ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội trồng cây trong khuôn viên Công an tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm rõ mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và phát động Tết trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, nhất là tại các trụ sở mới được đầu tư xây dựng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Bộ Công an phấn đấu năm 2024 trồng cây tăng 1,5 lần so với năm trước, đến năm 2025 sẽ đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Cục Y tế được Bộ giao đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai phong trào, điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ, số lượng cây trồng đảm bảo phù hợp với tình hình mới và khả năng của đơn vị, địa phương.

Đại tướng Tô Lâm tin tưởng, với khí thế mới, vận hội mới, quyết tâm mới, phong trào Tết trồng cây năm 2024 của Bộ Công an "Vì một Việt Nam xanh" sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật, đóng góp thêm hương sắc cho Đất Việt mãi mãi xanh tươi, phát triển toàn diện, bền vững như tâm nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi lúc sinh thời: "Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu trồng cây bồ đề tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (Ảnh: Thái Bá).

Tại lễ phát động, Bộ Công an đã trao tặng cây giống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho Công an tỉnh Ninh Bình. Sau lễ phát động, Công an tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai tổ chức trồng ngay 5.000 cây xanh tại trụ sở Công an tỉnh, Công an các huyện, xã trên toàn địa bàn.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu đã trồng cây bồ đề tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.