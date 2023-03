Đại tướng Chu Huy Mân: "Văn võ cơ mưu, chuyên gia túc trí"

Ngày 17/3, tại Nghệ An, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học: "Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An", nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng.

Hội thảo khoa học "Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An".

Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, Đại tướng Chu Huy Mân là nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, trải qua nhiều cương vị và trọng trách công tác, đồng chí luôn đem hết tinh thần, nghị lực, trí tuệ của người cộng sản, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, Đại tướng Chu Huy Mân luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; là một nhà chính trị, quân sự song toàn, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng.

Đại tướng Chu Huy Mân là nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng (Ảnh: Tư liệu).

Hơn 90 tham luận gửi đến Hội thảo được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học, vừa khẳng định những cống hiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, vừa thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Bộ Quốc phòng đối với Đại tướng Chu Huy Mân.

Tại hội thảo, các tham luận tiếp tục khẳng định Đại tướng Chu Huy Mân - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhân cách, đạo đức trong sáng; người con ưu tú của quê hương Nghệ An, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cách mạng cũng như quá trình hoạt động và những đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đặc biệt, tham luận của các đại biểu làm rõ những chỉ đạo thực tiễn xuất sắc, góp phần lập nên những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; công lao của đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế; những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tham luận cũng phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm của Đại tướng Chu Huy Mân về đảm bảo sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng đối với lực lượng vũ trang; xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đào tạo, rèn luyện cán bộ. Cùng với đó, khẳng định những giá trị tinh thần và bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân để vận dụng vào quá trình xây dựng quân đội; tăng cường quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí - nguyên Phó tư lệnh Quân khu 4 trình bày tham luận tại Hội thảo.

Từ nội dung các tham luận được trình bày tại Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng) khẳng định: Hình ảnh về vị tướng trung kiên bất khuất, "Văn võ cơ mưu, chuyên gia túc trí", luôn đem hết tài năng, cống hiến không mệt mỏi cho Ðảng, cho nhân dân, cho Tổ Quốc, cho nhiệm vụ quốc tế, luôn đặt lợi ích chung của cách mạng lên trên lợi ích cá nhân, mãi là tấm gương sáng luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng đạo đức cách mạng; đoàn kết thống nhất, ra sức học tập, rèn luyện, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Quân đội; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.