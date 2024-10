Đại tá Nguyễn Thanh Liêm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Ngày 11/10, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định về việc điều động Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (Ảnh: Thùy Trang).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những sự đóng góp của Đại tá Nguyễn Thanh Liêm.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Thanh Liêm khẩn trương tiếp nhận công việc, phát huy tốt những thành quả của Công an tỉnh Quảng Bình; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Thùy Trang).

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được.

Nỗ lực, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1975, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Chánh Thanh tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.