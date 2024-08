Đại tá Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

Chiều 15/8, tại Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Đại tá Nguyễn Thanh Hải đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là lĩnh vực an ninh. Việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND hai tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp.

"Trước mắt, đồng chí cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác năm 2024, trọng tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm, kiểm soát tình hình, nhất là lĩnh vực an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh đô thị, đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, nâng cao công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ có hiệu quả,…

Tham mưu Tỉnh ủy Trà Vinh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Hải bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được các cấp lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh hứa sẽ nỗ lực, học hỏi và phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: CTV).

"Bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả truyền thống quý báu mà các thế hệ Công an tỉnh Trà Vinh xây dựng trong nhiều năm qua. Đồng thời, sẽ luôn gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", Đại tá Hải khẳng định.