Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Nhiều sáng kiến an toàn giao thông khả thi

Bên lề vòng chấm sơ khảo cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, trưởng ban giám khảo cho hay nhiều ý tưởng và giải pháp có tiềm năng phát triển trong thực tế, nếu được doanh nghiệp, tổ chức, thậm chí Nhà nước đầu tư.

Sau vòng chấm thi sơ khảo, ông đánh giá ra sao về chất lượng chung của các bài thi trong Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022?

- Đây là năm đầu tiên Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam do Cục Cảnh sát giao thông, báo Dân trí và Công ty Ô tô Toyota phối hợp tổ chức, nhằm tìm ra những ý tưởng pháp luật xã hội cũng như giải pháp công nghệ để đem lại đóng góp và thay đổi tích cực cho tình hình an toàn giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Với hơn 200 bài dự thi mà ban giám khảo đã xem xét, sơ loại ra 20 bài để chia cho các nhóm vào chung khảo, cá nhân tôi thấy cuộc thi thực sự nhận được sự ủng hộ tham gia của các tầng lớp nhân dân, từ học sinh, sinh viên, người đi làm và cả các cán bộ ngành. Phần lớn các bài thi đều được đầu tư rất nghiêm túc.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, trưởng ban giám khảo, tham dự vòng sơ khảo cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 (Ảnh: Hữu Nghị)

Điều gì khiến ông thấy bất ngờ nhất khi xem các bài thi năm nay?

- Tôi bất ngờ vì có những tác phẩm rất công phu, hàng trăm trang, như một công trình nghiên cứu. Thậm chí, nhiều tác phẩm dự thi có cả video để mô tả ý tưởng, hình ảnh trực quan, có những ý tưởng sáng tạo cả về mặt pháp luật xã hội hay công nghệ, tham khảo cả thực tiễn quốc tế, cho thấy người dự thi đã nghiên cứu và có thử nghiệm trước khi gửi bài tham gia.

Nếu nói riêng về 20 bài dự thi được chọn vào vòng chung khảo thì sao thưa ông?

- Các ý tưởng, giải pháp vào top 20 có cách tiếp cận vấn đề rất đa dạng. Với nhóm ý tưởng, các tác giả cũng có đầu tư nghiên cứu về tổ chức giao thông, giải pháp tổng thể chống ùn tắc giao thông, nhằm cải thiện tình hình giao thông tại một khu vực, một tỉnh, một vùng, thậm chí cho cả nước. Có những ý tưởng đi thẳng vào vấn đề nóng, vấn đề gai góc như hạn chế vi phạm nồng độ cồn, giải pháp cho người nước ngoài, người đồng bào dân tộc để nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông.

Các giải pháp công nghệ phần lớn đều ứng dụng các công nghệ hiện đại của thời đại 4.0 hiện nay. Ví dụ như trí tuệ nhân tạo để tính toán các chu kỳ đèn, ứng dụng trên di động để dự báo, cảnh báo, giúp người dân tham gia giao thông thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Giải pháp công nghệ và vòng thi hackathon có phải là điểm nổi bật nhất trong cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm nay không?

- Trong top 10 giải pháp về công nghệ được chọn, có những giải pháp dạng thô sơ về mặt cơ khí, nhưng cũng có giải pháp mang hàm lượng công nghệ cao. Bài toán mà các giải pháp này hướng đến có thể là các cải tiến ngay trong phương tiện như chống đạp nhầm chân ga, chống ngủ gật, cũng có những giải pháp hỗ trợ người thực thi pháp luật như hệ thống camera, hay hỗ trợ xã hội như dự báo lưu lượng giao thông để tính toán chu kỳ đèn.

Cũng có những giải pháp đã trùng lặp về mặt ý tưởng với các sản phẩm từng có trên thị trường, nhưng chúng ta còn một vòng thi hackathon nữa để các đội thi phát triển sản phẩm demo, từ đó, ban giám khảo sẽ đánh giá tính mới, tính ưu việt, tính khả thi và hiệu quả áp dụng.

Tính mới, tính ưu việt, tính khả thi và hiệu quả áp dụng là những tiêu chí được ban giám khảo sử dụng để đánh giá các bài thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo ông, những ý tưởng và công nghệ xuất hiện trong cuộc thi này có tiềm năng phát triển ra sao ở Việt Nam?

- Cả ý tưởng hay công nghệ, xét đến cùng, vẫn phải xác định được đối tượng nhận tác động người thực thi và thực thi thế nào mới có thể tính toán được hiệu quả và tiềm năng phát triển. Ví như khi nắm bắt được thông tin từ hệ thống camera giám sát, thì những cảnh báo sẽ tác động đến ai, đơn vị quản lý nào sẽ cần được báo cáo để có thể chống được ùn tắc, phát hiện được điểm đen, phòng ngừa được tai nạn giao thông, hướng dẫn người dân đi lại trên đường khoa học và hợp lý hơn.

Theo tôi, sự phát triển của các ý tưởng và giải pháp công nghệ hậu cuộc thi là rất quan trọng và cần sự chung tay góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, thậm chí là Nhà nước, nếu xét thấy đó là đề tài tốt, cần đầu tư nhân rộng. Những ý tưởng, giải pháp ấy chỉ có thể trở thành điều tốt đẹp nếu nó được đưa vào cuộc sống thực, tạo ra những thay đổi tích cực trong việc tham gia giao thông ở Việt Nam hiện nay, cũng như giúp ích cho các cơ quan quản lý về an toàn giao thông trong việc tiếp cận, ứng dụng vào công tác quản lý của mình.