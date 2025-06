Đại lộ Hoa Lư 2.000 tỷ đồng “đẹp như cao tốc” ở Ninh Bình

Ngày 3/6, HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV tổ chức kỳ họp thứ 32, ban hành Nghị quyết đặt tên tuyến đường Đông - Tây là đại lộ Hoa Lư.

Đại lộ Hoa Lư nối từ miền núi xuống đồng bằng ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Đại lộ Hoa Lư, trước kia là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I), có ý nghĩa quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) cho hay, đây là tuyến đường trục chính để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch;

Kết nối giữa các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, các khu du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Nho Quan và các vùng phụ cận.

Ngoài ra, tuyến đường còn tạo không gian, dư địa thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Nút giao giữa đại lộ Hoa Lư và đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Đồng Giao, TP Tam Điệp (Ảnh: Thái Bá).

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi khánh thành, đưa vào sử dụng, đại lộ Hoa Lư đang dần phát huy hiệu quả đầu tư. Giao thông liên vùng của tỉnh, liên tỉnh giữa Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa trên đại lộ vô cùng thuận lợi.

Đặc biệt, đại lộ đã thu hút được các nhà đầu tư về với Ninh Bình thời gian tới, khi mới đây tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Phú Long, huyện Nho Quan.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, hiện một số hạng mục cuối của dự án như trồng cây, rà soát lại hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu, kiểm tra an toàn giao thông đang được hoàn thiện. Tại các ngã tư cũng sẽ được lắp camera để theo dõi an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Được biết, đại lộ Hoa Lư có tổng chiều dài 22,95km với quy mô 4 làn xe; riêng đoạn Km0+000 - Km1+640,58 (từ đầu tuyến đến nút giao đường cao tốc Bắc - Nam) đầu tư với quy mô 8 làn xe (theo quy hoạch đô thị Tam Điệp).

Đưa khai thác sau 36 tháng thi công, đại lộ Hoa Lư đang dần phát huy hiệu quả đầu tư, giúp tỉnh Ninh Bình phát triển kinh tế, xã hội, phát triển du lịch (Ảnh: Thái Bá).

Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn hình học của đường cấp II, vận tốc thiết kế 100km/h, giai đoạn I phân kỳ đầu tư vận tốc thiết kế là 80km/h. Công trình có tổng mức đầu tư 1.913 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021-2026.

Để thực hiện dự án, các đơn vị thi công phải đào khoảng 1,45 triệu m3; tổng khối lượng đắp khoảng 1,95 triệu m3, xây dựng mới 4 cầu. Tại thành phố Tam Điệp, 42,25ha đất được thu hồi, 178 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Còn tại huyện Nho Quan, 121,44ha đất được thu hồi, 812 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án đầu tư xây dựng đại lộ Hoa Lư là dự án giao thông kết nối liên vùng lớn nhất tỉnh Ninh Bình hiện nay. Tuyến đường này được ví như cao tốc kết nối giữa miền núi và đồng bằng của tỉnh Ninh Bình.

Tuyến đường đưa vào khai thác kết nối với các trục giao thông quan trọng của quốc gia và khu vực, nhất là đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, cao tốc ven biển Ninh Bình - Hải Phòng, đường Hồ Chí Minh.

Các khu dân cư sống bên đại lộ Hoa Lư có cơ hội phát triển kinh tế khi giao thông kết nối liên vùng thuận lợi (Ảnh: Thái Bá).

Đại lộ cũng giúp tăng cường kết nối liên vùng giữa vùng Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) với vùng Đồng bằng sông Hồng (Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định), vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh)... mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Ninh Bình.