Đại hội Đảng bộ ở xã vừa liên tiếp trải qua thiên tai

Ngày 30/8, Đại hội Đảng bộ xã Nhôn Mai lần thứ I đã diễn ra, đánh dấu một cột mốc quan trọng sau khi hợp nhất 2 Đảng bộ Nhôn Mai và Mai Sơn.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh đổi mới, tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số, đặt ra phương châm hành động “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - sáng tạo - phát triển” nhằm sớm ổn định, khắc phục hậu quả thiên tai và tạo đà bứt phá trong giai đoạn mới.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của kỳ Đại hội đầu tiên sau sáp nhập, mở ra một dấu mốc mới cho sự phát triển của xã biên giới này.

Ông Lê Văn Lương phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Hồng Thái).

Ông Lương ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quá trình sáp nhập, đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Đặc biệt, xã đã triển khai 3 khâu đột phá: phát triển giáo dục, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử.

Ông Lương cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Nhôn Mai cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, phát triển kinh tế bền vững, chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng biên, hướng tới mục tiêu “biên giới yên bình, thôn bản yên vui, nhân dân yên tâm”.

Theo báo cáo chính trị do ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai trình bày, giai đoạn 2020-2025, dù chịu tác động kép của dịch bệnh, biến động giá cả và mưa lũ, xã vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với 33 chi bộ và 522 đảng viên. Xã duy trì mức tăng trưởng bình quân 5,2%/năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 129 tỷ đồng...

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, xã Nhôn Mai chịu thiệt hại nặng nề bởi lũ quét (Ảnh: Hồng Thái).

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; nông nghiệp nhỏ lẻ, dễ tổn thương trước thiên tai; cơ sở vật chất giáo dục bán trú còn thiếu...

Đại hội xác định quan điểm phát triển: cụ thể hóa đường lối của Đảng bằng các chương trình phù hợp địa bàn biên giới; huy động nguồn lực cho hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn chế biến, tiêu thụ; bảo vệ rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Lô Hà).

Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm; 100% đường xã được cứng hóa; 2-3 bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ dân dùng nước sạch 100%; độ che phủ rừng đạt 75,8%.

Đại hội đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá then chốt; thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhôn Mai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 24 người.

Ông Mạc Văn Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy và ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025-2030.