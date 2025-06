Đại biểu Quốc hội nói về đề xuất bỏ tử hình với tội Tham ô, Nhận hối lộ

Tại tọa đàm truyền thông các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức chiều 13/6, các đại biểu đã có những chia sẻ về đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh.

Ông Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, cho rằng án tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống pháp luật.

Do đó, khi có đề xuất bỏ án tử hình với một số tội và tiến tới là bỏ án tử hình, các đại biểu, cử tri có nhiều ý kiến trái chiều.

Ông Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV (Ảnh: Phạm Kiên).

Cũng theo ông Long, Bộ luật Hình sự không chỉ có chức năng trừng trị mà còn là công cụ thể hiện chính sách hình sự, có vai trò ngăn ngừa và răn đe tội phạm.

"Việc thu hẹp hình phạt tử hình không có nghĩa là pháp luật trở nên mềm yếu. Quan trọng là phải hoàn thiện đồng bộ các công cụ pháp lý khác, nhất là tăng cường khả năng ngăn chặn, chế áp tội phạm từ sớm", ông Long nói.

Nêu ví dụ về tội sản xuất hàng giả, thuốc chữa bệnh, ông Long cho rằng để ngăn chặn, xử lý loại "tội phạm phi bạo lực" này, đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý Nhà nước, chứ không chỉ trông chờ vào hình phạt tại Bộ luật Hình sự.

Với những ý kiến trái chiều về việc bỏ án tử hình với tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, ông Long đưa ra trường hợp người vận chuyển ma túy có nhận thức pháp luật thấp, kém hoặc vì lợi ích nhất thời, bị lợi dụng. Nếu áp dụng hình thức nghiêm khắc nhất với những người này, theo ông Long, có lẽ chưa phân hóa được tội phạm.

"Qua tổng kết, các cơ quan chuyên môn xem xét bỏ tử hình ở tội này, song không phải nương nhẹ, mà tập trung xử lý người buôn bán, sản xuất trái phép chất ma túy", ông Long nhấn mạnh.

Đối với tội Tham ô và Nhận hối lộ, ông Long cho biết mức án cao nhất là tử hình có tính răn đe rất cao.

Tuy nhiên, ông cũng lại nhìn nhận từ trước đến nay, chưa có trường hợp nào bị tử hình vì tham ô, tham nhũng, do những người phạm tội đều thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và khắc phục hậu quả cao.

Tọa đàm do Cục Truyền thông CAND tổ chức (Ảnh: Phạm Kiên).

Theo Trung tá Đào Anh Tới, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an, một số quy định của Bộ luật Hình sự hiện nay là chưa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và thực tế công tác phòng, chống tội phạm.

"Hiện nay, phần lớn nước châu Âu bỏ hình phạt tử hình. Khi lực lượng chức năng nước ta gửi thông tin, họ thường yêu cầu không thi hành, nếu ta từ chối yêu cầu thì bạn từ chối yêu cầu dẫn độ.

Thực tế, một số tội phạm chưa bị bắt giữ sẽ trốn sang các nước không xử lý tử hình để hy vọng không bị dẫn độ về Việt Nam", ông Tới nói.