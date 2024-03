Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 8/3, tại khu vực cầu Gianh, thuộc địa phận phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Thời điểm này người dân phát hiện một xe máy, điện thoại, ví… để lại trên cầu, nghi có người tự tử nên báo cơ quan chức năng.

Công an phường Quảng Thuận nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với đội cứu hộ đến hiện trường tìm hiểu. Qua xác minh, có một người đàn ông đã nhảy cầu tự tử, may mắn được người dân đánh cá gần đó ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

Người đàn ông bỏ lại xe máy, giấy tờ tùy thân rồi nhảy cầu tự tử (Ảnh: Nhật Anh).

Người này cho biết tên là T. (SN 1994), trú tại thị xã Ba Đồn, là nhân viên kỹ thuật một công ty khai thác công trình thủy lợi.

Do chơi chứng khoán thua lỗ, nợ nần nhiều nên anh T. nghĩ quẩn, buông mình xuống sông Gianh tự tử.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, anh T. đã nhận thức được hành vi dại dột của mình.

Cơ quan chức năng đã liên hệ gia đình anh T. đến đón anh này về.