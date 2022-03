Cưỡng chế thu hồi gần 10 nghìn m2 đất ở khu đô thị đẹp nhất nhì Hải Phòng

Khu đất gần 10 nghìn m2 tại khu đô thị đẹp nhất nhì Hải Phòng sắp bị cưỡng chế thu hồi (Ảnh: UBND TP Hải Phòng cung cấp).

Quận Hải An, TP Hải Phòng sáng nay (10/3) cho biết, đơn vị vừa quyết định thành lập Ban cưỡng chế và tổ chức thu hồi khu đất rộng 9.165 m2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Duy Hưng (Công ty Duy Hưng) tại Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, thuộc địa bàn quận.

Theo thông tin TP Hải Phòng cung cấp, trước đó năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho Công ty Duy Hưng thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp trên diện tích 9.165 m2 tại địa chỉ trên.

Ngày 21/1/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất trên cho Công ty Duy Hưng. Thời hạn cho thuê 50 năm (từ năm 2008 đến 2058).

Tuy nhiên sau khi được giao đất, Công ty Duy Hưng không đầu tư, hoàn thiện dự án để đưa vào sử dụng.

Khu đất bị cưỡng chế thu hồi do doanh nghiệp được thuê đã 14 năm để làm dự án nhưng đến nay vẫn không đầu tư, hoàn thiện để đưa vào sử dụng (Ảnh: UBND TP Hải Phòng cung cấp).

Đến năm 2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng buộc phải ra thông báo chấm dứt hoạt động của dự án do Công ty Duy Hưng làm chủ đầu tư, do nhà đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn hoãn tiến độ theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã làm việc trực tiếp Công ty Duy Hưng và cũng có văn bản thông báo đến công ty về thời hạn được sử dụng đất thêm 24 tháng kể từ ngày dự án bị chấm dứt hoạt động; chủ đầu tư được thực hiện quyền chuyển nhượng sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thời hạn sử dụng đất thêm 24 tháng đã hết mà công ty này cũng không có báo cáo cũng như không gửi hồ sơ, tài liệu về chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Từ những căn cứ trên, tháng 9/2021, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định thu hồi khu đất 9.165 m2 của Công ty Duy Hưng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

UBND thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hải An đã ban hành và gửi các văn bản yêu cầu Công ty Duy Hưng di chuyển toàn bộ tài sản, bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng công ty này không chấp hành, không đến dự buổi làm việc tuyên tuyền, vận động do UBND quận Hải An mời mà không có lý do.

Theo kế hoạch, UBND quận Hải An sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi khu đất trên vào ngày 15/3.