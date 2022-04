Cưới xong chưa kịp kiểm đếm vàng, tiền mừng thì đã bị kẻ gian khoắng sạch

Ngày 22/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, hiện công an xã đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trộm 4,5 cây vàng và khoảng 900 phong bì mừng cưới trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ trộm xảy ra vào tối 21/4, tại gia đình anh T.A. (SN 1996), trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Đối tượng đột nhập vào nhà anh T.A. trộm tiền, vàng mừng cưới (Ảnh: CTV).

Ngày 19/4, anh T.A. tổ chức lễ cưới. Sau khi xong sự kiện trọng đại trong đời, toàn bộ số vàng, phong bì mừng cưới được vợ chồng anh T.A. cất vào tủ ở phòng ngủ.

Tối 21/4, tất cả các thành viên trong gia đình anh T.A. đi xem chương trình khai trương du lịch biển thì kẻ gian đột nhập lấy sạch toàn bộ vàng, phong bì mừng cưới.

Theo thống kê ban đầu của anh T.A., số tài sản bị mất trộm là 4,5 cây vàng cùng khoảng 900 phong bì mừng cưới của cả bố mẹ và vợ chồng anh cất ở tủ cùng két sắt. Anh T.A. dự tính sau khi đưa người thân đi chơi về mới kiểm đếm phong bì mừng cưới. Tuy nhiên, chưa kịp kiểm đếm quà mừng cưới thì đã bị kẻ gian lấy cắp.

Theo anh T.A., qua camera ghi lại, có khoảng 2-3 người phá cửa sau, đập vỡ kính cường lực rồi lẻn vào nhà phá két sắt. Sau đó kẻ gian tiếp tục leo lên tầng 2 cưa song cửa sổ phòng vợ chồng anh T.A. lấy toàn bộ tài sản.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo Công an xã Quỳnh Bảng. Hiện vụ việc đang được Công an xã Quỳnh báo cáo Công an huyện Quỳnh Lưu vào cuộc điều tra làm rõ.