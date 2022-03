Bắt 2 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm, cướp táo tợn

Ngày 4/3, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố Trần Đăng Ánh (sinh năm 1987, trú tại phường Thắng Lợi) và Nguyễn Chiến (sinh năm 1975, trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku) về hành vi trộm cắp tài sản và đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương để làm rõ các hành vi khác.

Theo hồ sơ, từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, trên địa bàn các huyện Chư Păh, Ia Grai, Đăk Đoa, TP Pleiku, Mang Yang… đã xảy ra hàng chục vụ cướp tài sản, trộm cắp tài sản khiến người dân hoang mang.

Qua thông tin người dân, các đối tượng thường sử dụng xe máy gắn biển số giả, mang theo hung khí, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm để thực hiện các vụ cướp đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản và cướp, cướp giật tài sản trên một số tuyến đường.

Thời gian hoạt động của các đối tượng từ khoảng 23h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Hai đối tượng Trần Đăng Ánh (bên trái) và Nguyễn Chiến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Điển hình, vào tháng 10/2021, thấy xe ô tô 7 chỗ đang dừng nghỉ ở cây xăng ở phường Thắng Lợi, TP Pleiku, nhóm cướp trên dùng búa đập bể kính xe, cướp một điện thoại Iphone 12. Tài xế đang ngủ trong xe tỉnh giấc giằng co thì bị chúng đánh vào mặt, gây thương tích...

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an các địa phương tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an TP Pleiku rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn. Qua đó phát hiện Ánh và Chiến có biểu hiện nghi vấn và có đặc điểm nhận dạng giống với 2 đối tượng gây án do người dân cung cấp.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận thực hiện trót lọt 28 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP Pleiku và các huyện: Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang. Qua đây, Công an huyện thông báo đến những ai là bị hại của đối tượng Trần Đăng Ánh và Nguyễn Chiến thì liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Chư Păh) hoặc Công an nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.