Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông nhận bài đến 25/8

Nhằm phát huy và tiếp nối kết quả đạt được trong cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022, với mục tiêu xác định người dân là trung tâm, chủ thể, động lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Báo điện tử Dân trí và Công ty Toyota Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023.

Lễ phát động Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 (Ảnh BTC).

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hoặc nước ngoài; người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm về tính pháp lý liên quan đến quyền tác giả của các giải pháp, sản phẩm tham gia cuộc thi theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Cá nhân, tập thể tham gia thi có một hoặc nhiều ý tưởng, sản phẩm về một trong ba chủ đề hoặc cả ba chủ đề, gồm: Giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông; Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Giải pháp về thiết lập kỷ cương pháp luật trong giữ gìn TTATGT.

Sáng kiến, giải pháp ở dạng ý tưởng hoặc đã có sản phẩm thực tế, giải quyết các chủ đề của cuộc thi và phải bám sát 2 hạng mục chính:

Hạng mục "Sáng kiến An toàn giao thông": các sáng kiến, giải pháp hoàn thiện thể chế và thiết lập kỷ cương pháp luật về TTATGT; tác động đến hành vi, ý thức của người tham gia giao thông.

Cá nhân, tổ chức dự thi đề xuất các điều luật, thông tư, văn bản hướng dẫn mới dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành để giải quyết vấn đề; ý tưởng, giải pháp tác động đến hành vi, ý thức, thói quen của người tham gia giao thông như: đổi mới biện pháp, hình thức tuyên truyền pháp luật về TTATGT; việc sử dụng các ứng dụng gọi xe, tổ chức những đội lái xe chuyên phục vụ cho những người sử dụng bia rượu; truyền thông thay đổi hành vi của người dân khi tham gia giao thông...

Hạng mục "Sáng kiến công nghệ về An toàn giao thông": các sáng kiến, giải pháp công nghệ (phần mềm, ứng dụng trên máy tính và thiết bị điện tử; thiết bị kỹ thuật; robot; thuật toán; mô hình công nghệ; trí tuệ nhân tạo...) ứng dụng trong công tác bảo đảm TTATGT. Ví dụ: tính toán lưu lượng người; tổ chức giao thông; giảm, kiềm chế ùn tắc và tai nạn giao thông; tự động thay đổi chu kỳ đèn giao thông thời gian thực; giải pháp giảm thiểu vi phạm nồng độ cồn, đã uống rượu, bia không lái xe; cảnh báo nguy hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; các ứng dụng trên thiết bị di động...

Vòng Chung kết Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 (Ảnh BTC).

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông được tổ chức thành 3 vòng thi

Vòng Sơ khảo

Các cá nhân, tập thể dự thi gửi hồ sơ dự thi, gồm có:

- Đơn đăng ký dự thi: cá nhân, tổ chức dự thi tải mẫu đơn từ địa chỉ https://bit.ly/dondangkyATGT.

- Bản mô tả thể hiện lý do ra đời, cách thức vận hành, kết quả đạt được khi ứng dụng vào thực tế.

- Video hoặc ảnh chụp thuyết minh giới thiệu về sáng kiến, giải pháp.

- Bản cam kết bản quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác đối với sáng kiến, sản phẩm dự thi.

Hình thức nộp bài dự thi:

Online: qua email: sangkienatgt@dantri.com.vn. Quy định kích cỡ file tài liệu khi nộp online: bản nội dung mô tả sáng kiến, giải pháp: dưới 5mb, video giới thiệu dưới 25mb hoặc gửi link youtube, file ảnh mô tả dưới 5mb.

Trực tiếp: tòa soạn Báo điện tử Dân trí, số 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Nội dung trên phong bì: bài dự thi Sáng kiến an toàn giao thông; họ và tên; số điện thoại người dự thi.

Thời hạn nộp: cá nhân, tập thể dự thi gửi bài từ nay đến trước ngày 25/8/2023 theo dấu bưu điện và thời gian trên email. Kết thúc vòng Sơ khảo, ban giám khảo sẽ tiến hành chấm và chọn ra 20 sáng kiến, giải pháp nổi bật nhất (mỗi hạng mục 10 sáng kiến, giải pháp) để vào vòng Chung khảo.

Vòng Chung khảo

20 sáng kiến, giải pháp vào vòng Chung khảo sẽ được đăng tải lên landing page cuộc thi trên Báo điện tử Dân trí. Độc giả sẽ bình chọn theo 2 hạng mục giải thưởng, 5 sáng kiến, giải pháp được bình chọn nhiều nhất của mỗi hạng mục sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng.

Kết thúc vòng Chung khảo, ban giám khảo từng hạng mục thi chấm điểm độc lập và làm việc tập thể đánh giá, lựa chọn 5 sáng kiến, giải pháp xuất sắc nhất của mỗi hạng mục để vào vòng Chung kết.

Vòng Chung kết và Trao giải

Các cá nhân, tập thể dự thi sẽ trình bày sáng kiến, giải pháp trước ban giám khảo (khuyến khích sử dụng slide trình chiếu), nếu có sản phẩm thực tế thì sử dụng sản phẩm trực quan để minh họa.

Ban giám khảo trao đổi trực tiếp với các cá nhân, tập thể dự thi về sáng kiến, giải pháp và chấm điểm, xếp giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho mỗi hạng mục. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông 2023 là 312 triệu đồng.

Các cá nhân, tập thể gửi ý tưởng, giải pháp dự thi về địa chỉ email: sangkienatgt@dantri.com.vn; hoặc liên hệ:

Cục Cảnh sát giao thông: Thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Điện thoại: 0979 433 730.

Báo điện tử Dân trí: bà Lê Thanh Thảo, Phụ trách Truyền thông - Điện thoại: 0942 22 55 66.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam: bà Hoàng Thị Phượng, Phó phòng Trách nhiệm xã hội - Điện thoại: 0904 749 232.