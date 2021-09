Dân trí Rời vùng đất ồn ào, tấp nập từng sinh sống, Mộc An đến Đà Lạt thuê mảnh đất nhỏ, dựng căn nhà gỗ dưới vòm tre, trồng vườn rau, rặng hoa.

Cuộc sống bình dị "vạn người mơ" của cô gái làm nhà gỗ, trồng rau ở Đà Lạt

Yêu thích khí hậu của Đà Lạt từ lâu, gần 3 năm trước, cô gái trẻ miền Tây tên là Mộc An quyết định một mình tới mảnh đất cao nguyên này sinh sống và làm việc. Những hình ảnh về cuộc sống nhẹ nhàng, thơ mộng giữa mảnh đất mờ sương của An khiến nhiều người ao ước.

An thuê một mảnh đất khoảng 150m2 ở ngoại ô thành phố, nhờ thợ dựng lên một căn nhà nhỏ đơn sơ với một phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Khuôn viên xung quanh nhà, An tự tay thiết kế và thực hiện trang trí.

Ở sân trước, An cải tạo đất, trồng vườn rau xanh đủ loại. Cô gái trẻ tự xếp gạch làm lối đi quanh vườn, đóng giàn gỗ trồng cây dây leo. Mỗi ngày, An đều dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ, công việc này khiến cô thư thái, dễ chịu vô cùng.

An cùng một vài người bạn thân thiết đi chặt tre, cặm cụi dựng một căn chòi lá bên vườn, để ngồi nhâm nhi chén trà, thỉnh thoảng đón bạn bè tới thăm.

Xem hình ảnh An ghi lại về cuộc sống "bỏ phố về rừng", nhiều người ngạc nhiên khi thấy cô gái nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh thành thạo dùng cuốc, xẻng, cưa, khoan... An khéo léo may rèm, nhuộm vải, nấu ăn nhưng cũng tự tay cưa tre, dựng chòi, đóng các vật dụng đơn giản trong nhà…

An chia sẻ, cô đã quen sống tự lập. Bản thân sinh ra và lớn lên ở miền Tây, nên từ nhỏ đã gắn bó với cỏ cây, công việc vườn tược phụ cha mẹ. "Mình sống một mình nên phải tự học làm nhiều thứ. Điều gì khó thì lên Youtube học, nếu chưa rõ thì gọi điện hỏi người thân. Học từng chút một, làm từng chút một rồi mọi thứ cũng quen thôi", An tâm sự.

Thời gian đầu mới tới Đà Lạt, An làm quản lý cho một vài homestay để vừa trải nghiệm cuộc sống vừa học cách làm du lịch. Hơn một năm sau, An thuê mảnh đất, làm căn nhà nhỏ, bao quanh bởi những vườn hoa lá và mở homestay của chính mình.

Đầu năm 2021, An phải tạm dừng kinh doanh homestay do gặp khó khăn về việc thuê đất, cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách tới Đà Lạt giảm hơn trước. Đó là lý do An tìm thuê mảnh đất này, làm ngôi nhà gỗ dưới vòm tre, trồng vườn rau, làm bánh để bán online.

An tự học nhuộm vải, may rèm trang trí cho ngôi nhà.

Bên hiên nhà, cô gái dựng căn bếp đơn sơ, trồng thêm bụi chuối, bụi sả… Căn bếp nhìn thẳng ra khu vườn xinh xắn, quanh năm ngát hương hoa.

Cha mẹ An vốn bán đồ chay nên An thích và có thói quen ăn chay từ lâu. Hàng ngày, cô tự chế biến đồ ăn từ các nông sản có sẵn trong vườn hoặc dễ dàng tìm kiếm tại các khu vườn xung quanh của hàng xóm.

An chia sẻ, người dân ở nơi này thân thiện và gần gũi lắm. An thường ghé thăm các trang trại xung quanh, phụ hàng xóm khi mùa thu hoạch tới.

Mùa nào thức nấy, An đi thu hoạch bắp cải, dâu tây, hoa atiso, trái bơ… Những nguyên liệu này được An khéo léo chế biến thành các món chay khác nhau.

Trước khi tới Đà Lạt, An từng có thời gian gắn bó với công việc làm studio ảnh cưới tại Phú Quốc. "Khi mới tới Đà Lạt mình có thuê đất và làm một căn homestay nhỏ, đón du khách. Đầu năm nay, vì nhiều lý do, mình dừng công việc kinh doanh homestay lại để chuyến tới sinh sống tại căn nhà này, tìm kiếm sự bình yên", An cho biết.

Hiện, An làm kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống hài hòa thiên nhiên của mình. "Công việc này chưa mang tới thu nhập cho mình nhưng điều đó không quá quan trọng. Mình ở một mình và ăn chay nên có thể tự cung, tự cấp thực phẩm", An cho biết.

"Điều quan trọng là mình đang có cuộc sống an yên trong lòng, hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ mà mình hằng mong muốn", An tâm sự về cuộc sống hiện tại.

