Cụ bà thoát chết thần kỳ sau khi trôi hơn 2 km trên sông

Dân trí Khát nước, cụ Xuân xuống bờ sông để uống thì bị ngã. Vật lộn giữa dòng nước trong đêm tối, sau khi trôi khoảng hơn 2 km, cụ bà may mắn được phát hiện và cứu lên bờ.

Ngày 31/5, theo Đại úy Đặng Thanh Hòa - Trưởng Công an xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An), đơn vị đang làm tờ trình đề nghị UBND xã khen thưởng, biểu dương 3 công dân cứu người bị đuối nước.

Cụ Xuân được cứu, đưa lên bờ, chăm sóc sức khỏe sau suốt 2 km vật lộn dưới dòng nước.

Khoảng 19h ngày 30/5, khi đang ngồi hóng mát tại khu vực gần cầu Cây Phượng (xã Lăng Thành), anh Nguyễn Bá Nghệ (SN 1975), anh Đậu Văn Hoàng (SN 1984) và anh Hoàng Danh Cừ (SN 1984) nghe tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên dưới sông Đào.

Phát hiện có người đang chới với giữa dòng nước, ngay lập tức những người này lao xuống sông, cứu được một cụ bà vào bờ.

Thời điểm này cụ bà gần như đã bị kiệt sức, hoảng loạn do bị uống nhiều nước. Sau khi sơ cứu, người dân báo cáo sự việc lên Công an xã Lăng Thành.

Sau khi được sơ cứu và bình tĩnh trở lại, cụ bà cho biết tên là Nguyễn Thị Xuân (SN 1949, trú xã Phúc Thành, Yên Thành), trên đường đi lấy thuốc ở xã Phú Thành về thì gặp nạn.

"Do khát nước nên khi đến khu vực cầu Diệu, xã Phúc Thành, cụ Xuân xuống sông uống nước, không may bị ngã và bị cuốn trôi. Đây là trường hợp rất hi hữu bởi từ khu vực cụ Xuân bị rơi đến nơi được 3 công dân xã Lăng Thành phát hiện và cứu lên bờ dài khoảng hơn 2 km", Đại úy Đặng Thanh Hòa cho hay.

Đến khoảng 20h cùng ngày, người thân của cụ đã có mặt, đưa về nhà chăm sóc.

