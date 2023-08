Cụ bà 87 tuổi đi lạc hơn 700km

Ngày 29/8, lãnh đạo Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận, cụ bà Trần Thị H. (87 tuổi, quê Lâm Đồng) đã được đưa về nhà an toàn.

Cụ Trần Thị H. được Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế giúp đỡ đưa về nhà (Ảnh: Công an Phú Lộc).

Trước đó, ngày 26/8, người dân huyện Phú Lộc thấy cụ bà có dấu hiệu đi lạc nên trình báo chính quyền địa phương.

Xác định cụ bà tên Trần Thị H., trú huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Phú Lộc đã liên hệ Công an huyện Đơn Dương thông báo, đồng thời mua vé xe tuyến Thừa Thiên Huế - Lâm Đồng cho cụ về quê.

Sau khi cụ về đến nhà, người thân của cụ đã gọi điện báo cho Công an huyện Phú Lộc biết cụ đã về nhà an toàn, sức khỏe tốt. Gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ công an xứ Huế.